Don Matteo 12: il ritorno di Tommasi e Lia commuove i fans pazzi della fiction di Rai 1

Terza puntata ricca di colpi di scena quella di Don Matteo 12, una puntata commentatissima sui social che è piaciuta davvero tanto ai telespettatori. I fans di Don Matteo sono molto legati ai personaggi storici della fiction e il ritorno di Simone Montedoro, nei panni del capitano Tommasi, ha colpito tutti. Gli autori poi si sono impegnati con una storia molto divertente ma anche romantica che ha travolto il pubblico a casa, concludendosi con il lieto fine per il quale tutti facevano il tifo.

DON MATTEO 12 TERZA PUNTATA: IL RITORNO DI LIA E TOMMASI COMMUOVE

Il Capitano Tommasi e Lia sono arrivati a Spoleto dopo un incidente insieme al piccolo Nino. Si pensa a una rapina finita male ma per fortuna il capitano sta bene. Non riesce però a ricordare quello che è successo nell’ultimo periodo e crede di essere fidanzato con Bianca, la PM. Cecchini pensa che il matrimonio tra sua nipote e Tommasi stia andando nel verso giusto, che tutto sia perfetto ma sbaglia. Lia infatti gli racconta di un uomo sempre assente, che mette prima di tutto il lavoro. Convinta del fatto che Tommasi la tradisca, Lia pensa, dopo aver scoperto che Bianca e Tommasi stavano lavorando molto insieme, che sia proprio lei la sua amante.

Nel frattempo il capitano cerca di ricordare quello che era un tempo, cerca di ricordare quello che prova per Lia ma è difficile. Chiede quindi aiuto a Don Matteo, mentre Lia ha ormai perso le speranze.

Il miracolo però succede nel giorno di Pasqua. Tommasi non recupera pienamente la memoria ma si rende conto che mai avrebbe potuto tradire la sua amata Lia. Non si ricorda tutto ma sa in cuor suo che la ama e che vuole stare con lei. Per questo, visto che si ricorda poco del loro matrimonio, le chiede di diventare di nuovo sua moglie-

Il lieto fine è servito!