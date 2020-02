Mai scherzare con le stelle stasera su Rai 1: la trama del film per il ciclo Purchè finisca bene

Tornano due film in prima tv per il ciclo Purchè finisca bene. Rai 1 colleziona un successo dietro l’altro in prima serata e, dopo gli ottimi ascolti di ieri, con la prima puntata de L’amica geniale, la Rai cerca di incassare un’altra serata stellare. E a proposito di stelle, il titolo del film tv di oggi è proprio Mai scherzare con le stelle. Con la regia di Matteo Oleotto, il film tv vede protagonisti attori amatissimi come Alessandro Roia, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli e Emanuela Grimalda.

Protagonista è Ines (Pilar Fogliati), una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo (Alessandro Roia), un ricercatore di robotica dell’Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi…e molto di più!

Ma scopriamo qualcosa in più della trama del film in onda oggi stasera su Rai 1.

MAI SCHERZARE CON LE STELLE: LA TRAMA DEL FILM DI OGGI 11 FEBBRAIO 2020

Ines è una simpaticissima netturbina che ha una grande passione per le stelle, non può vivere di questo lavoro per cui fa appunto altro…Incontra per caso Alfredo con il quale non sembra avere un buon rapporto, almeno iniziale…I due proprio non si sopportano anche se apparentemente non c’è un motivo…La trama si arricchisce quando arrivano Marina e Antonino, i genitori adottivi di Ines che credono che la ragazza abbia un fidanzato…

Ines è quindi costretta a chiedere rifugio ad Alfredo, in una convivenza forzata che Marina ed Antonio pensano essere invece una storia d’amore, considerando Alfredo il fidanzato della figlia. Ma i due non potrebbero essere più diversi: Alfredo è un razionale puro, che non si è mai innamorato, mentre Ines è una sognatrice con la passione per gli oroscopi ed il sogno di poter leggere quelli da lei scritti in radio. Questa convivenza forzata potrebbe però portare i due a conoscersi meglio e sembra quasi ovvio che nasca tra di loro una dolcissima storia d’amore. Sarà anche baciata dalle stelle?

Appuntamento a stasera con il film Mai scherzare con le stelle in onda su Rai 1 dopo I soliti Ignoti.

