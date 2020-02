L’amica Geniale 2: Lila e Nino amanti, lascerà Stefano per il giovane studente?

Continua il grandissimo successo de L’amica geniale 2-Storia del nuovo cognome e possiamo raccontarvi, con le nostre anticipazioni, quello che succederà nella terza e penultima puntata in onda su Rai 1 il 24 febbraio 2020. Come avrete visto il viaggio a Ischia che avrebbe dovuto consacrare l’amore tra Nino ed Elena, ha invece rimescolato le carte. Il giovane studente si è riscoperto innamorato di Lila che, oppressa da un matrimonio che non le ha mai dato nessuna soddisfazione e stanca degli affari illeciti fatti dal suo marito, vede nel giovane studente un uomo diverso. E questo la porta anche a dimenticare la sua amicizia con Lenù, una delle poche cose autentiche della sua vita. Elena dal canto suo si ritroverà travolta da emozioni che non sa gestire: dopo aver negato di essere innamorata di Nino, diventerà complice della sua amica Lila nella storia clandestina che per tutta l’estate porterà avanti…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama del quinto e del sesto episodio de L’amica Geniale 2 in onda la prossima settimana su Rai 1.

L’AMICA GENIALE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA E PENULTIMA PUNTATA

Le anticipazioni dell’episodio 2×05 Il Tradimento: Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica. Nino e Lila infatti hanno intrapreso una relazione clandestina. Lenù aveva infatti detto a Lila di non essere interessata a Nino e questo in qualche modo ha dato il via alla sua amica, verso qualcosa che non si aspettava o che forse voleva. Prova davvero qualcosa per Nino o lo sta facendo solo per dimostrare a Elena, di poter essere migliore di lei anche senza studiare? Qualcuno però si è reso conto che in Lila c’è qualcosa di diverso. I Solara infatti sono stati a Ischia e uno di loro si è reso conto della strana amicizia che c’era tra Lila e Nino che, senza pensarci, si tenevano in spiaggia mano nella mano…Lila sta davvero giocando con il fuoco…

Le anticipazioni dell’episodio 2×06 La Rabbia: Dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andare a salutarla e la ritrova ancora invischiata nella sua storia con Nino. Lila e il giovane studente infatti hanno una relazione segreta che consumano ogni giorno nel bagno del negozio dove Lila lavora. Lila sembra essersi realmente innamorata di Nino e anche il giovane pare nutrire grandi sentimenti per lei…Tutto questo porta Lila a decidere di lasciare Stefano che resta allibito anche solo al pensiero di poter essere lasciato da una donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata de L’amica geniale in onda il 24 febbraio 2020 su Rai 1.