L’amica geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta: tutto quello che succederà nella terza stagione

Andrà in onda il 2 marzo 2020 la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 2. Siamo arrivati al gran finale e come saprete vedremo domani, quello che accadrà a Lila e Lenù, ancora protagoniste della saga di Elena Ferrante, arrivata poi al cinema e in tv da ormai due anni! Cosa accadrà nella terza stagione de L’amica geniale? Possiamo raccontarvi quello che succederà in quanto la storia, anche in questo caso, si ispirerà a uno dei romanzi di Elena Ferrante. Parliamo del terzo romanzo della sua saga, dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta. A restare, ne L’amica geniale 3, sarà Lila, intrappolata in una vita che mai si sarebbe augurata mentre Elena, grazie all’istruzione, scappa dal rione. E’ una giovane scrittrice, una giovane donna che si prepara a sposare un uomo colto che ama e che la ama. E’ una donna che ha una sua indipendenza, che può amare e viaggiare. E’ una donna che vive lontana da quello che è stato il suo piccolo grande mondo. Lei è la donna che fugge, anche se in realtà, con il suo pensiero, resta sempre ancorata alla vita di Lila, senza poterne fare a meno.

Curiosi di sapere cosa accadrà ne L’amica geniale 3? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere ogni dettaglio su questa terza serie.

L’AMICA GENIALE 3-STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA: LA TRAMA DELLA TERZA STAGIONE

Mentre Elena si prepara al suo matrimonio con Pietro, il giovane di buona famiglia con il quale si è fidanzata a Pisa, scopre, rientrando a Napoli, che Lila non sta bene. Sono Pasquale ed Enzo a informarla di quanto sta succedendo e le dicono anche che Lila vuole vederla. Le chiede, qualora si dovesse ammalare, di prendersi cura di Gennaro e Lenù accetta. Pare che le condizioni di salute di Lila peggiorino sempre di più non solo perchè è costretta a lavorare senza sosta ma anche perchè la sera, aiuta Enzo con un nuovo incarico. Il ragazzo infatti, sta studiando perchè ha capito che l’informatica potrebbe aiutarlo a trovare un buon lavoro per migliorare la loro condizione. Lila ed Enzo intanto si sono fidanzati.

Per Elena invece arriva un altro successo, grazie a un articolo che viene pubblicato su L’Unità ma dopo il matrimonio con Pietro le cose cambiano. Nel giro di poco tempo Elena infatti, si ritrova incinta, mette al mondo la sua prima figlia e poi la seconda. Gestire la famiglia non è facile ed entra in una sorta di depressione che non le permette di gioire di nulla, tanto da pensare persino di non essere una brava madre con le sue due piccole bambine. Anche Pietro la delude sia come marito che come padre e il matrimonio si trasforma presto in una gabbia dorata dalla quale vorrebbe evadere il prima possibile.

Lila ed Enzo diventano entrambi programmatori per l’IBM e nonostante abbiano un tenore di vita diverso, non lasciano il posto in cui sono cresciuti. Lila vorrebbe qualcosa di diverso per suo figlio e per questo chiede a Elena di far passare l’estate a Gennaro insieme a Dede ed Elsa. Mai potrebbe immaginare che questa sarà una pessima decisione…Non solo, il matrimonio tra Pietro ed Elena sta naufragando…A dare il colpo di grazia a questa unione ci pensa il ritorno di Nino Sarratore nella vita di Elena, un giorno per caso. Lei che non ha mai smesso di amare quel giovane studente che le ha rubato il cuore, adesso è una donna che può e deve averlo. Nino e Pietro diventano amici ma il marito di Elena non sia spetta di certo che quell’uomo potrebbe diventare il suo peggior nemico. Elena torna a sentirsi una donna a intraprende una relazione clandestina con Nino, proprio come molti anni prima, Lila aveva fatto mentre era ancora sposata con Stefano…

L’AMICA GENIALE 3: LA TERZA STAGIONE GIRATA QUESTA ESTATE

Non si conoscono, al momento, i nomi delle attrici che interpreteranno Lila ed Elena da adulte. Pare che in realtà non siano state ancora scelte. Saranno due attrici poco note, come è successo con le due prime stagioni, oppure due affermate professioniste? Vedremo…

La serie tv dovrebbe poi andare in onda, nel 2021, dopo il debutto in America.