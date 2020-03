Don Matteo 12 ultima puntata: Sergio commetterà una rapina e Anna resterà ferita?

E’ possibile pensare che quella in onda la prossima settimana sarà l’ultima puntata dell’intera saga di Don Matteo ? Non lo sappiamo, Terence Hill ha spiegato nelle sue interviste che ha ancora tanta voglia di vestire quella tonaca ormai completamente usurata dal tempo! Ma il fatto che si andrà tutti insieme a Roma, per una possibile promozione, ci porta a pensare che forse, in una eventuale tredicesima stagione, succederà anche altro! Ma torniamo alla prossima puntata: in onda il 19 marzo 2020, nel giorno della festa del papà, la decima e ultima puntata di Don Matteo 12. “Non desiderare la roba d’altri” è il decimo comandamento e infatti, dalle poche anticipazioni video che abbiamo visto per la prossima settimana, ben si intuisce che al centro della storia ci sarà una rapina. Ma dobbiamo davvero pensare che sarà Sergio a compierla con un altro uomo? E che cosa succederà ad Anna, è vero che qualcuno sparerà alla nostra amata capitana?

Vediamo le anticipazioni.

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DECIMA E ULTIMA PUNTATA: COSA SUCCEDE AD ANNA?

Nel promo video della decima puntata di Don Matteo 12 abbiamo visto Sergio prendere in consegna una pistola ma non è chiaro perchè lo stia facendo e soprattutto che cosa ne debba fare. Nel frattempo a Spoleto arriva anche una nuova notizia che riguarda Don Matteo, pare ci sia la possibilità che diventi cardinale, per questo lui Cecchini e l’allegra combriccola si preparano a partire alla volta di Roma, dove ci sarà, forse, questo cambiamento epocale. Da prete a cardinale?

A Spoleto succederà però qualcosa che ci lascerà tutti con il fiato in sospeso.Anna pare, resterà ferita nel corso di una sparatoria. Ma è davvero così e in che modo Sergio ne sarà coinvolto? Finirà anche questa nuova storia d’amore appena nata?

Non ci resta che seguire la decima e ultima puntata di Don Matteo 12. Appuntamento al prossimo giovedì. Noi restiamo in casa e guardiamo la tv e voi?