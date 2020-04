La casa di carta 4 Nairobi è viva Nairobi è morta: lotta per sopravvivere, ce la farà?

Il giorno tanto atteso è arrivato. Alle 9 di oggi su Netflix La casa di carta 4 con i suoi nuovi episodi. In questo periodo di quarantena forzata, questa notizia “leggera” è una delle poche cose positive in questo periodo così difficile che tutto il mondo vive. Quello che accade fuori dalle nostre case non possiamo dimenticarlo, ma cercare di evadere per qualche attimo, grazie a una serie tv è possibile. E allora concentriamoci sulla quarta stagione de La casa di carta: Nairobi è viva oppure no? E’ ancora viva o è morta a causa del proiettile che ha ricevuto? La terza stagione si era chiusa così, lasciandoci con il fiato in sospeso…Nairobi lotta tra la vita e la morte, mentre il professore continua la sua fuga…Intanto tutti pensano che Lisbona sia stata uccisa. Difficile prendere le decisioni, difficile capire cosa fare…Nairobi è ancora viva, grazie a una trasfusione di sangue, i suoi compagni hanno fermato l’emorragia ma questo non significa che è fuori pericolo, anzi…La decisione sul da farsi divide ancora una volta il gruppo: alcuni vorrebbero mandarla fuori, per ricevere le cure del caso, altri invece pensano che sia meglio curarla dentro.

Cosa si riservano quindi questi nuovi episodi de La casa de Papel? E’ giunto il momento di dire addio a Nairobi o abbiamo speranze di rivederla in piedi?

Spoiler per voi, chi non vuole sapere cosa succederà, può fermarsi nella lettura!

LA CASA DI CARTA 4 SPOILER: QUAL E’ IL DESTINO DI NAIROBI?

Sierra offre al professore la possibilità di dare a Nairobi modo di ricevere delle cure. Non manderà un chirurgo lì dentro ma fuori c’è una ambulanza che la aspetta. Nel frattempo però dentro hanno deciso cosa fare: la ragazza sarà operata…E’ Tokyo a prendere il comando e decide che così si farà…

Il professore va avanti con il suo piano, convinto del fatto che Raquel sia stata uccisa. Non sa che le cose sono andate in modo diverso. Accetta comunque una tregua di 48 ore…Intanto i compagni di Nairobi cercano di salvarle la vita. E’ Tokyo a procedere con l’operazione guidata da un chirurgo che in video sta dando le indicazioni. Il professore aveva previsto anche una emergenza di questo genere e i ragazzi hanno tutto quello che serve per una operazione così complicata. Nel frattempo Denver cerca tra le persone presenti gruppo di sangue utile per eventuali trasfusioni. E nel frattempo la connessione con il medico che sta dando ordini per l’operazione, viene interrotta.

Il primo episodio procede così: si cerca di salvare Nairobi ma non conosciamo ancora il suo destino.

Nel secondo episodio Tokyo e gli altri continuano l’operazione. Devono estrarre il proiettile dal polmone e poi evitare che ci sia una infezione. Le cose non sono affatto semplici…

In aggiornamento