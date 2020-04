Skam Italia 4 in uscita: Netflix pubblica il primo teaser e i fans iniziano il conto alla rovescia

Ci siamo, potrebbe arrivare una bellissima notizia per i fans di Skam Italia. Dopo aver rischiato di non vedere prodotta la quarta stagione, Netflix fa un bellissimo regalo: pubblicato pochissimi minuti fa il primo teaser e il conto alla rovescia, può partire. Cosa c’è di meglio che una bella notizia per adolescenti che da un mese e mezzo sono chiusi in casa e che hanno bisogno di una novità clamorosamente entusiasmante per superare questo lockdown? La quarta stagione di Skam Italia è forse tutto quello che serviva. Al momento non sappiamo ancora quale sarà la data di lancio della serie ma vista la pubblicazione del primo teaser oggi, possiamo immaginare che succederà a breve!

SKAM ITALIA 4 IN ARRIVO SU NETFLIX: UNA BUONA NOTIZIA

La quarta stagione di Skam Italia (come la serie norvegese) sarà incentrata sul personaggio di Sana, una splendida ragazza di origine musulmana che abbiamo imparato a conoscere nelle prime tre stagioni ma di cui sappiamo davvero pochissimo. Dopo Rocco Fasano, Gianmarco Commare, Ludovico Tersigni, Ludovica Martino e Federico Cesari sarà dunque il turno di Beatrice Bruschi! Toccherà quindi a quella che per molto tempo è stata ironicamente definita la Bin Laden della scuola, raccontarci la sua storia, la sua vita da giovane adolescente a Roma!

Le riprese della serie erano iniziate prima dell’emergenza coronavirus e forse, seppur con tutte le complicazioni del caso, la serie potrà presto arrivare in piattaforma. Gli episodi di Skam si caratterizzano per la loro durata, brevi ma intensi potremmo dire, ed è forse anche per questo che potrebbero essere bastati pochi mesi per la produzione. Ora la fase di montaggio e poi si va in scena perchè tutti abbiamo bisogno di Skam Italia, anche noi più grandicelli che abbiamo imparato tanti da questi giovani scalmanati!

E la voglia di vedere di nuovo tutti i protagonisti della serie in azione ha scatenato i fans che in pochi minuti sono riusciti a portare in tendenza #skamitalia. Non è la prima volta del resto che capita!

SKAM ITALIA 4 ARRIVA SU NETLIX: IL TEASER BREVE MA INTENSO

Questo ve lo lasciamo qui, fatene buon uso. #SkamItalia 4 pic.twitter.com/VftAmI3apU — Netflix Italia (@NetflixIT) April 16, 2020

Non ci resta adesso che aspettare la data ufficiale dell’uscita della quarta stagione di Skam Italia. I fans sono in trepidante attesa ma noi, come sempre facciamo, vi terremo sicuramente aggiornati!

