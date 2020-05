Snowpiercer arriva su Netflix: tutto quello che c’è da sapere sulla serie

Passeremo ancora molto tempo in casa, di questo ormai in molti se ne sono fatti una ragione. E non è un caso se le piattaforme con Nerflix stanno avendo ormai da settimane, impennate nelle visualizzazioni e negli abbonamenti. Le serie sono diventate una sorta di compagnia, soprattutto per chi in questi due mesi ha passato la quarantena in solitaria. Per quanto riguarda le nuove uscite, tra le serie in arrivo a maggio 2020 c’è anche Snowpiercer.

Netflix rilascia oggi la locandina e il teaser trailer di Snowpiercer, la nuova serie originale tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, che vede come protagonisti il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs. La serie, un thriller d’azione futuristico in 10 episodi, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 25 maggio con due episodi alla settimana. Se vi piacciono i mondi paralleli nei quali ci potremmo trovare a vivere in una sorta di “day after tomorrow” ma questa volta in un mondo cambiato dalla glaciazione, la serie fa davvero per voi. Lo snowpiercer è un treno dove si vive in diversi modi: c’è chi ha tutti gli agi di una vita praticamente dorata e chi invece deve combattere quotidianamente per la sopravvivenza.

Snowpiercer è una co-produzione Tomorrow Studios, una partnership tra Marty Adelstein, ITV Studios e Turner’s Studio T.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Netflix.

SNOWPIERCER: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA NUOVA SERIE

Sinossi -Basata sull’omonimo film, acclamato pubblico e critica, Snowpiercer si svolge in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo.

SNOWPIERCER IL CAST DELLA SERIE

Nel cast: il premio Oscar Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

SNOWPIERCER IL TAISER UFFICIALE DELLA SERIE

Come potete vedere dal taiser ufficiale, il treno ci ricorda in qualche modo, la nave del Titanic: c’è chi vive in prima classe tra cene a lume di candela, balli e agi di ogni tipo e c’è chi invece dorme insieme ai topi. Perchè se anche ci sono i sopravvissuti, non tutti sono degni della stessa vita agiata…

SNOWPIERCER NOTE TECNICHE

Showrunner: lo scrittore e produttore pluripremiato Graeme Manson (Orphan Black)

Regista: James Hawes

Produttori: Mackenzie Donaldson e Holly Redford

Produttori esecutivi: Graeme Manson, James Hawes, Scott Derrickson (Doctor Strange), Matthew O’Connor (Continuum) e, dal film originale, Bong Joon Ho, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi.

Snowpiercer arriva su Netflix: tutto quello che c'è da sapere sulla serie