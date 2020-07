Come sorelle anticipazioni seconda puntata: il figlio di Tekin sarà arrestato per la sua morte?

In attesa di conoscere i dati auditel relativi alla prima puntata di Come Sorella, andata in onda su Canale 5 l’8 luglio 2020, possiamo raccontarvi che cosa succederà nella seconda delle otto puntate che vedremo su Mediaset. Come avrete visto nel primo appuntamento, il matrimonio tra Tekin e Ipek è finito in tragedia. L’uomo ha cercato di uccidere la sua neo sposa e le sorelle di Ipek l’hanno aiutata a difendersi…Tekin quindi ha fatto una brutta fine e adesso è sepolto sotto cumuli di terra…Ma che cosa succederà nella seconda puntata di Come sorelle in onda il 15 luglio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio in Turchia, per scoprire se le tre sorelle la faranno franca oppure no. Sembra evidente che qualcuno voglia incastrare il figlio di Tekin che avrebbe avuto diversi motivi per voler morto suo padre…Sarà lui a pagare per un omicidio che non ha commesso?

COME SORELLE ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: LA TRAMA DEL 15 LUGLIO 2020

1×02: Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, il figlio di Tekin, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, mentre Azra e Ipek si occupano di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso: questo perchè lei aveva rubato della droga a un trafficante. La vera madre delle tre sorelle è Cahide, che sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l’omicidio del marito Mehmet, che lei sostiene di non aver ucciso.

Cemal, fratello di Mehmet, cerca di riunire le ragazze e la madre, di cui è sempre stato innamorato. Intanto a Gunesli Bahce si cerca di fare luce sulla scomparsa di Tekin. Refik, suo braccio destro, fa in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato. La fede dell’uomo è stata ritrovata in giardino e questo porta Sinam a credere che la storia non sia andata come la neo sposa di suo padre ha raccontato ma per il momento, sarà lui a pagare…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5.