Luce dei tuoi occhi fiction Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

Sono iniziate le riprese di una nuova fiction Mediaset che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel 2021. Luce dei tuoi occhi è il titolo della nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti. I due attori sono amatissimi dal pubblico e le fiction di cui sono stati protagonisti di recente, hanno riscosso ascolti pazzeschi; pensiamo, solo per citare alcuni titoli, a Sorelle, con la bravissima Anna Valle o Il paradiso delle signore. Mediaset quindi punta su due volti molto apprezzati, che il pubblico riconosce tra l’altro, come due sicurezze.

Al centro della storia di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5, c’è la vicenda legata al passato di Emma, interpretata appunto da Anna Valle. La donna è una star della danza ma nel suo passato c’è un dramma: la morte della figlia. Emma però non crede che sua figlia sia davvero morta e pensa persino di sapere dove sia…Sono solo le ansie e le follie di una madre oppure Emma ha davvero ragione nel credere che sua figlia sia ancora viva?

Luce dei tuoi occhi è ambientata in provincia, precisamente a Vicenza. Location scelta una scuola di danza dove si svolgerà quasi tutta la narrazione. Alcune scene, anche per motivi legati alla sicurezza dei nuovi protocolli per il coronavirus, sono invece girate a Roma.

Dicevamo che i due attori sono molto apprezzati dal pubblico ma non sono protagonisti di una fiction Mediaset da diversi anni. Anna Valle torna a recitare in una serie per Mediaset a distanza di nove anni dall’ultima volta (era il 2011 quando prese parte alla miniserie Un Amore e una Vendetta), mentre per Zeno ne sono passati sei dal coinvolgimento ne Le Mani Dentro la Città (2014).

LUCE DEI TUOI OCCHI LA NUOVA FICTION MEDIASET PER IL 2021

Ecco come la fiction viene presentata sui canali social:

“LUCE DEI TUOI OCCHI”, CIAK SI GIRA! 🎥 Banijay Studios Italy, società guidata da Paolo Bassetti, ha avviato le riprese di una nuova serie Tv per Mediaset. Si tratta di un thriller melò ambientato a Vicenza in un’elegante accademia di danza. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, donna ambiziosa e coraggiosa, che, oramai star internazionale, torna nella scuola dove ha mosso i primi passi convinta che la figlia -creduta morta- sia invece una delle allieve dell’Accademia. Coprotagonista Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico, un seducente professore di Liceo. Head of Drama di Banijay è Massimo Del Frate, le riprese iniziate a Roma proseguiranno a Vicenza durante l’estate. Soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala. La regia è di Fabrizio Costa. Seguiteci per scoprire molto altro su questa nuova serie tv.

Le parole di Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy:

Al centro di Luce dei tuoi occhi c’è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c’è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età”.

La fiction, girata proprio in questi giorni tra Roma e Vicenza, dovrebbe andare in onda nel 2021. Al momento infatti, stando ai palinsesti presentati da Mediaset e Publitalia, per l’autunno l’unica fiction che vedremo su Canale 5 sarà Made in Italy ( che sarebbe dovuta andare in onda a marzo, poi spostata a causa del coronavirus).