Elena Sofia Ricci è Rita Levi Montalcini per Rai 1: un tv movie per omaggiare il premio Nobel

E’ davvero incredibile la somiglianza tra Elena Sofia Ricci e Rita Levi Montalcini. La bravissima attrice avrò l’onore di interpretare una delle donne italiane più importanti della storia. E a giudicare dalle primissime immagini del tv movie, che andrà in onda nella prossima stagione televisiva di Rai 1, possiamo immaginare che sarà un ottimo prodotto quello che la rete regalerà al suo pubblico. Un omaggio a uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: Rita Levi Montalcini. Nel 1986 Rita Levi

Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i tanti riconoscimenti venuti a coronare la sua carriera di scienziata.

E tuttavia la sua soddisfazione non è completa. Intorno alla metà degli anni ’50, Rita era riuscita a identificare il Nerve Growth Factor (NGF), l’elemento fino ad allora sconosciuto che permette alle fibre nervose di rigenerarsi.

Anche di questo si parlerà nel tv movie che la Rai ha deciso di regalare al suo pubblico, un omaggio a una grande donna ma anche a un popolo che non deve smettere di ricordare quanto di buono si è fatto grazie alle scoperte di questo paese.

RITA LEVI MONTALCINI SU RAI 1 CON ELENA SOFIA RICCI

Non solo successi per la scienziata. Alla speranza avevano però fatto seguito anni di delusioni. Per quanti sforzi fossero stati compiuti nei più importanti

laboratori del mondo, l’NGF non era mai divenuto una cura. La partita tra Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando la scienziata si imbatte in una giovanissima violinista che rischia di restare cieca a causa di una rara patologia alla cornea di origine neurologica. Il suo collaboratore storico, Franco, in segreto stava già facendo esperimenti sulle possibili applicazioni della scoperta alle malattie della vista. Rita deve combattere con la paura di fallire e si trova di fronte a una scelta drammatica: rinchiudersi nel rifugio sicuro della fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento.

Rita sceglie di raccogliere la sfida e di fare tutto il possibile perché la piccola violinista possa tornare a vedere. Per giorni e notti, insieme ai suoi collaboratori, non stacca gli occhi dal microscopio finché

l’obiettivo sembra raggiunto: il Nerve Growth Factor viene sintetizzato sotto forma di collirio. Funzionerà?

Con Elena Sofia Ricci, Franco Castellano, Luca Angeletti, Ernesto D’Argenio

Scritto da Roberto Jannone, Francesco Massaro, Alberto Negrin, Monica Zapelli

Regia di Alberto Negrin

Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Production EU, prodotta da Elide Melli e Paolo Pini

Tv movie – Biografico