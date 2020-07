Sky conferma la seconda stagione di Diavoli: Massimo Ruggero e Dominic Morgan protagonisti

E’ tempo di conferme e arrivano anche per Sky dalla conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. La seconda stagione di Diavoli ci sarà. I fans della serie se lo aspettavano, anche perchè nei mesi scorsi si è molto parlato del sequel della serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. I due amatissimi protagonisti della serie Diavoli, si preparano a tornare. Nella seconda stagione rivedremo proprio Massimo Ruggero e Dominic Morgan, anche se ci sarà un salto temporale. Di cose in questa seconda stagione ne potrebbero succedere e anche tante, non solo legate al periodo in cui la storia si svolgerà ma anche alla trama della prima stagione. Dall’omicidio della bella Sofia ai segreti di Dominic: Massimo è ancora un diavolo?

Che la seconda stagione si sarebbe fatta, era una cosa certa ma a causa dell’emergenza coronavirus, si era preso del tempo per ufficializzare il tutto. Oggi la conferma ma non è ancora dato sapere quando potranno iniziare le riprese della seconda stagione di Diavoli che difficilmente tornerà su Sky prima del 2021. In queste settimane tra l’altro Alessandro Borghi è anche impegnatissimo sul set della nuova stagione di Suburra.

DIAVOLI SECONDA STAGIONE: LE PRIME ANTICIPAZIONI UFFICIALI

Durante la conferenza stampa organizzata su Zoom, il responsabile delle produzioni originali di Sky, Nils Hartmann, ha rilasciato alcune anticipazioni sulla trama della stagione 2 di Diavoli. Innanzitutto dovremmo assistere ad un salto temporale, poiché la storia avrà luogo nell’anno della Brexit, mentre con la prima stagione parliamo di 2011.

La prima scena del primo episodio riparte proprio con i due protagonisti in una Milano deserta, che si incontrano in un locale ai tempi del coronavirus, per poi, però, tornare indietro e l’arco della storia partirà nell’anno della Brexit.

Hartmann ha spiegato che nel corso della seconda stagione di Diavoli si parlerà moltissimo di quello che è successo nel Regno Unito in quegli anni ma non solo.

La seconda stagione di Diavoli quindi potrebbe andare in onda nella primavera del 2021, a un anno di distanza dalla prima.

