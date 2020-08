Come sorelle anticipazioni sesta puntata: bugie dal passato e tremende verità da scoprire per le tre sorelle

Cahide riuscirà a dimostrare di non aver ucciso suo marito e di aver passato anni e anni in carcere solo perchè imbrigliata da Cemal? Lo scopriremo nelle ultime puntate di Come sorelle. Siamo ormai al giro di boa. Il 12 agosto 2020 andrà in onda la sesta puntata della fiction turca in onda su Canale 5 ( vi ricordiamo che in totale le puntate della serie dovrebbero essere 8). Le tre sorelle temono ancora di essere scoperte per quello che hanno fatto a Tekin. Il suo corpo al momento non è stato ancora ritrovato ma la polizia ha scoperto che la macchina dell’uomo non ha mai lasciato la città. E anche il figlio Sinan adesso si rende conto che forse la giovane moglie di suo padre non ha raccontato tutta la verità su quella maledetta notte. Ma non è tutto…Cilem fino a questo momento ha mentito, facendosi passare per una delle figlie di Cahide ma in realtà non ha nessun legame con Ipek e Deren…Le due sorelle stanno per scoprire tutte queste menzogne?

COME SORELLE LA SESTA PUNTATA DELLA FICTION DI CANALE 5: NUOVE VERITA’ VENGONO RIVELATE

Ipek, Cilem e Deren, vincendo la diffidenza iniziale, si sforzano di instaurare un rapporto con la loro madre naturale Cahide, nonostante il peso del loro terribile segreto – ossia l’assassinio di Tekin Malik – e l’oscuro passato della donna che ha trascorso molti anni in carcere poiché accusata dell’omicidio del marito. Le tre sorelle però non sanno che Cahide non ha ucciso il suo amato marito e che ha scontato per anni una pena che non meritava, essendo lei innocente…Mentre Cemal continua a tramare nell’ombra per spingere Cahide a piegarsi ai suoi piedi, Sinan è sempre più sospettoso dell’atteggiamento di Ipek. Le cose non vanno meglio nemmeno ad Azra…

Ma a un certo punto succede qualcosa che Sinan non immaginava. Sente parlare le tre sorelle di suo padre e capisce che l’uomo è stato ucciso. Che cosa succederà adesso, avrà modo di dimostrare la colpevolezza delle tre donne o sceglierà di mettersi dalla loro parte capendo che non avrebbero potuto fare altrimenti?

Lo scopriremo nella sesta puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5.