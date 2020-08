Lincoln Rhyme-Caccia al collezionista di ossa arriva su Italia 1: trama e anticipazioni

Su Italia 1 sta per arrivare una nuova serie che gli amanti del thriller investigativo apprezzeranno di certo. Il collezionista di ossa è uno dei film più interessanti e belli per gli appassionati del genere e la serie ha l’arduo compito di prenderne in qualche modo il testimone e non deludere il pubblico. Parliamo di Lincoln Rhyme-Caccia al collezionista di ossa che andrà in onda dal 25 agosto 2020 su Italia 1. La serie ripercorre la storia raccontata nel film, anche se con qualche piccolo cambiamento. Non ci sarà una seconda stagione, ma questo è anche indicativo del fatto che, il finale, nel romanzo, c’era, senza bisogno di allungare particolarmente il brodo.

LINCOLN RHYME-CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA: LA SERIE ARRIVA SU ITALIA 1

La serie Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa (Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector) arriva in Italia dopo esser stata trasmessa da NBC da gennaio a marzo 2020. E’ basata sul romanzo del 1997 Il collezionista di ossa di Jeffery Deaver ( citavamo in precedenza il film, con Angelina Jolie e Denzel Washington considerato che non tutti hanno letto il romanzo e il film resta maggiormente impresso).

Nella serie, al posto di Angelina Jolie e Denzel Washington troviamo Russell Hornsby, che veste appunto i panni di Lincoln Rhyme, un brillante ma duro criminologo forense che ha subito ferite quasi mortali mentre è al lavoro, ed è costretto in un letto, in quanto tetraplegico. Arielle Kebbel è invece Amelia Sachs, un’intuitiva poliziotta del NYPD che diventa la più fidata alleata di Lincoln nella caccia al Collezionista di ossa. Da semplice poliziotta a braccio destro del criminologo, grazie al suo fiuto e alla sua determinazione…Nonostante le condizioni di salute in cui si trova ( anche se nella serie, il criminologo sta decisamente meglio dell’investigatore che abbiamo visto nel film), Rhyme continua a svolgere il suo lavoro e proprio quando i suoi colleghi capiscono di avere a che fare con un serial killer, chiedono il suo aiuto.

Amelia e Rhyme insieme andranno a caccia del collezionista di ossa. Mentre Lincoln continuerà a restare nel suo letto, raccogliendo con la sua fenomenale memoria tutti gli indizi utili al caso, Amelia sarà i suoi occhi fuori dall’appartamento, dove il collezionista lascia indizi utili che potrebbero servire a incastrarlo. Quello che non immaginano è che il collezionista di ossa deciderà presto di arrivare anche a loro, prima di essere catturato. E’ una lotta contro il tempo…

QUANTI EPISODI SONO?

Negli stati Uniti la serie è andata in onda con 10 episodi dalla durata di 45 minuti circa. Su Italia 1 potremmo quindi vederne due o tre per ogni serata.

Ecco la lista degli episodi con i titoli in inglese, il titolo originale della serie è Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector:

Primo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×01 streaming – Pilot

– Pilot Secondo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×02 streaming – God Complex

– God Complex Terzo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×03 streaming – Russian Roulette

– Russian Roulette Quarto episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×04 streaming – What Lies Beneath

– What Lies Beneath Quinto episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×05 streaming – Game On

– Game On Sesto episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×06 streaming – ‘Til Death Do Us Part

– ‘Til Death Do Us Part Settimo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×07 streaming – Requiem

– Requiem Ottavo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×08 streaming – Original Sin

– Original Sin Nono episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×09 streaming – Open Warfare

– Open Warfare Decimo episodio Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1×10 streaming – Mano a Mano

La prima puntata quindi andrà in onda il 25 agosto 2020 su Italia 1.