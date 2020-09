L’ora della verità anticipazioni terza e ultima puntata: Palma si libererà per raccontare tutto?

Grandi colpi di scena in arrivo nell’ultima puntata de L’ora della verità in onda domenica 6 settembre 2020 su Canale 5. Il pubblico di Canale 5 avrà visto come di cose in 25 anni, e anche prima, ne sono successe. Clotilde ha scoperto sul finale di puntata che Orsu in realtà è figlio di Salomè e di suo padre e questo significa che è suo fratello. Ma proprio mentre analizzava le foto, qualcuno le ha sparato, chi è stato? In Corsica i misteri non mancano: Palma sta cercando di lasciare la cella dove è stata segregata. La donna parlando con Orsu ha fatto capire che le avevano detto che i suoi figli erano tutti morti e che per questo lei si è lasciata imprigionare. Ma chi la sta tenendo prigioniera? Una persona che aveva in Orsu un amico, visto che era lui a portare del cibo. Ma di chi si tratta e perchè? Salomè, come vedremo nella terza e ultima puntata de L’ora della verità in onda domenica 6 settembre, è morta prima dell’incidente, si è tolta la vita. Ma è stata lei a manomettere la macchina prima di suicidarsi?

Vediamo le anticipazioni e la trama della terza e ultima puntata de L’ora della verità in onda su Canale 5 domenica prossima.

L’ORA DELLA VERITA’ ULTIMA PUNTATA: LA TRAMA DEL 6 SETTEMBRE 2020

Nel settimo episodio Clotilde riesce a fare scarcerare Orsu. L’uomo, allora, le rivela il luogo in cui Palma è tenuta segregata e la porta da lei. Cervone sarà pronto a tutto pur di fermarla, incluso portarle via Valentine. Quando, infatti, Clotilde va a prendere la figlia dai nonni, non la trova. Palma riesce finalmente a liberarsi e a uscire dal covo. Non è più abituata alla luce del sole, così – accecata – cade in un burrone. Ma c’è quindi anche lo zampino di Cervone dietro a tutto quello che è successo alla famiglia di Clotilde e che legame c’è con la rapina che c’era stata 25 anni prima? E’ possibile che l’albergo, la relazione clandestina di suo padre, non c’entrino nulla e che invece è tutto legato a quello che suo fratello e Cervone avevano fatto? In fondo l’uomo era uno dei pochi che avrebbe potuto uccidere anche Jacob, vedendo le foto che aveva nuovamente scattato…E anche il dottore, il figlio di Jacob potrebbe avere un legame con questa vicenda, non trovate?

Nell’ottavo e ultimo episodio, gli spettatori assisteranno alla resa dei conti. Chi ha tenuto segregata una donna per venticinque anni basandosi solo su false convinzioni, dovrà pagare…Palma racconterà finalmente tutta la verità a sua figlia?

Non ci resta che seguire il gran finale con l’ultima puntata della fiction francese in onda su Canale 5.