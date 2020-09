The Crown 4: le prime immagini della serie Netflix con Lady Diana

C’è grande attesa in vista della quarta stagione di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix, The Crown. Come se la caveranno gli attori scelti per dare il volto di Carlo o di Lady Diana? Lo scopriremo solo a novembre ma nel frattempo arrivano le prime immagini della quarta stagione . Ricordiamo che THE CROWN 4, la serie originale Netflix sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 15 novembre 2020.

Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana e Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher. Dal poco che si vede al momento possiamo dire che gli attori scelti, almeno visivamente, somigliano molto ai membri della famiglia reale, vedremo poi se ne ricorderanno anche fattezze e modi.

Nel dettaglio, per quello che riguarda il cast, la quarta stagione della serie scritta da Peter Morgan vede la partecipazione di Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo, mentre Josh O’Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, con Tom Byrne che veste i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten.

THE CROWN 4: LA TRAMA DELLA SERIE ATTESISSIMA SU NETFLIX

Ispirato dalla pluripremiata opera teatrale The Audience, The Crown racconta la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta tra il suo io privato e pubblico. La serie si concentra sugli intrighi personali, le storie d’amore e le rivalità politiche dietro i grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. La serie non riguarda semplicemente la monarchia, ma parla di un impero in declino, un mondo in disordine e l’alba di una nuova era.

Sul finire degli anni Settanta, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent’anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, le tensioni tra questa e la regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland, creando conflitti all’interno del Commonwealth. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

