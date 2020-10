L’allieva 3 anticipazioni terza puntata: che cosa nasconde la Wally nel sottoscala?

Crescono gli ascolti de L’allieva 3. Questa nuova stagione era iniziata con un tiepido interesse settimana scorsa ma sono bastati sette giorni per mettere una nuova marcia. E’ quella del successo per la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che hanno un seguito davvero incredibile. Ma che cosa succederà nella terza puntata de L’allieva 3 in onda il 18 ottobre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni del quinto e del sesto episodio dal titolo Il Bersaglio e Il ritratto.

Vi ricordiamo che la terza puntata de L’allieva salta domenica prossima. L’11 ottobre 2020 infatti su Rai 1 andrà in onda la partita tra Polonia e Italia. Bisognerà quindi attendere quindici giorni per rivedere Claudio e Alice di nuovo insieme anche se i due sono sempre più distanti.E poi c’è il grande segreto della Wally, che cosa fa nel suo sottoscala e che cosa nasconde? Ecco le anticipazioni della prossima puntata!

L’ALLIEVA 3 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 18 OTTOBRE 2020

Le anticipazioni dell’episodio 3×05 Il Bersaglio: Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

Le anticipazioni dell’episodio 3×06 Il Ritratto: Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente. La Wally, intanto, accusa improvvisi mancamenti, ma continua a tenere tutti lontani dal suo sottoscala. Una cena improvvisata a casa di Alice rivela lati sorprendenti della Suprema, mentre Claudio va al convegno e non da solo.

Vi ricordiamo che la terza puntata de L’allieva 3 andrà in onda il 18 ottobre 2020 su Rai 1.