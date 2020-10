Doc-Nelle tue mani anticipazioni 29 ottobre: Agnese gelosa, Giulia e Andrea ci riprovano

Iniziamo col dirvi che c’è una notizia che può essere buona o cattiva, dipende dall’interpretazione che si vuole dare alla cosa! Dal 29 ottobre 2020 infatti, come vi avevamo già detto, Doc-Nelle tue mani andrà in onda con un solo episodio a serata. Questo vuol dire che il dottor Fanti e la squadra ci terranno compagnia per più tempo, visto che gli episodi saranno così spalmati. Ma questo vuole ance dire che la puntata sarà più corta, visto che vedremo un solo episodio!

E adesso torniamo alle anticipazioni per la terza puntata di Doc-Nelle tue mani, con l’episodio 13 dal titolo Egoismi. Come avrete visto dopo la puntata in onda ieri, Andrea ha deciso di lasciarsi andare, di provare a riscoprire qualcosa di quello che è stato. Ed è così che ha iniziato a riavvicinarsi a Giulia, ancora follemente innamorata di lui. Questo ha provocato una reazione in Agnese che probabilmente si è riscoperta gelosa, una cosa che non si aspettava visto che è stata lei a decidere di tornare con il suo compagno, senza dare al suo ex marito, una seconda possibilità.

DOC-NELLE TUE MANI: LE ANTICIPAZIONI E LA TRAMA DEL 29 OTTOBRE 2020

1×13 Egoismi: L’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa. Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea.

Lorenzo ha capito che deve fare a meno degli stupefacenti che ha preso nell’ultimo periodo ma tutto si incasina perchè la sua amica arriva in ospedale e il primario scopre quello che stava facendo. Userà questa cosa per minacciarlo?

DOC-NELLE TUE MANI: LA SCELTA DI MANDARE IN ONDA UN SOLO EPISODIO

La scelta di mandare in onda un solo episodio a serata ha diviso qualche settimana fa, la critica. Quando la Rai ha dato questo annuncio si è pensato che il pubblico potesse non gradire questa opzione ma, dopo gli ascolti sensazionali della prima puntata di Doc, che ha superato i 7 milioni di spettatori, alla fine sembra che la Rai abbia fatto la scelta giusta anche perchè la fiction con Luca Argentero dovrà essere il traino al programma di Amadeus dedicato a Sanremo Giovani.

Appuntamento quindi al 29 ottobre 2020 con la terza puntata di Doc-Nelle tue mani che andrà in onda dalle 21,20 circa alle 22,45 circa.