Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni seconda puntata: chi ha ucciso Luca e Sara?

Luisa e Adrea pensavano di essersi trovati di fronte alla storia di un matrimonio finito male, con un marito violento e geloso di sua moglie, capace forse anche di ucciderla. Ma dietro all’omicidio di Luca e Sara sembra esserci molto molto altro. Chi ha ucciso la donna e suo figlio? Lo scopriamo con le anticipazioni della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda il 4 dicembre 2020 su Canale 5. In questo secondo appuntamento Luisa e Andrea si imbatteranno in delle novità inaspettate che potrebbero davvero cambiare le carte in tavola. Al momento il principale sospettato resta comunque Rocco, che tra l’altro, come si scopre anche dalle anticipazioni video che abbiamo visto, aveva persino un’amante…Amante che era in possesso, non lo dimentichiamo, del foulard rosso che Sara indossava il giorno in cui è stata uccisa e che non è stato mai ritrovato, perchè bruciato…Non dimentichiamo tra l’altro che c’è anche un altro mistero da risolvere: il cognato di Sara aveva una camicia sporca di sangue e un taglio sul braccio, come se lo è procurato?

Nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2 inoltre, vedremo come il passato che torna prepotente nelle vite dei protagonisti, cambia tutto, anche le decisioni che sembravano essere quelle vincenti…

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 4 DICEMBRE 2020

Luisa e Andrea scoprono che era stata Katja a pagare Rocco. I due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Su suggerimento di Andrea, Roberta e’ costretta a rivelare al figlio Matteo che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma la donna lo aveva giudicato inaffidabile e lo aveva allontanato.

Al funerale di Sara e Luca, c’e’ anche Beatrice, lacerata dal dolore, che – subito dopo – confessa ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco aveva a casa una pistola. Luisa si ritrova ancora accanto a Giulia che le conferma che il fratello Luca aveva una pistola. Intanto Elio ottiene da Matteo di poterlo riconoscere legalmente come padre. Un momento festeggiato anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio: un luogo legato ai ricordi romantici dei genitori di Matteo. Parallelamente, le indagini su Luca rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere, e che anche la madre ne era coinvolta.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda venerdì prossimo su Canale 5.