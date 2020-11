Vite in fuga anticipazioni quarta puntata: chi minaccia i Caruana?

Chi sta minacciando i Caruana con lettere anonime e la richiesta di un riscatto? Sarà questo il tema centrare della quarta puntata di Vite in fuga in onda oggi, 30 novembre 2020 su Rai 1. Come avrete visto dalle anticipazioni video, tutto lascia pensare che a minacciare la famiglia di Claudio e Anna sia Elio, l’uomo con il quale la donna ha avuto un incontro passionale di una notte. Probabilmente Elio aveva pensato che tra di loro potesse esserci anche altro, ma è davvero possibile che stia minacciando i Caruana? Dopo aver bloccato l’indagine della poliziotta arrivata da Roma, adesso i Caruana si trovano di fronte a un nuovo problema per il quale dovranno chiedere l’interventi di Casiraghi. Non solo, la prova che Udo aveva trovato, non c’è più. Solo Anna ha visto che suo marito era davvero in macchina con Gloria, che però sembra essere improvvisamente sparita nel nulla, dopo aver ricevuto un bonifico di 50 mila euro. Ma chi vuole incastrare Claudio e la sua famiglia? E adesso chi li sta minacciando?

Scopriamo le anticipazioni della quarta puntata di Vite in fuga in onda oggi 30 novembre 2020 su Rai 1.

VITE IN FUGA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI OGGI 30 NOVEMBRE 2020, QUARTA PUNTATA

Vi ricordiamo che in totale le puntate di Vite in fuga sono sei

Le anticipazioni di Vita in fuga terza puntata episodio 1×07 Giugno: Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori. I coniugi Caruana hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità. Silvia/Anna pensa subito che sia stato Elio, del resto l’uomo ha trovato una giacca e ha inoltre avuto dei sospetti durante la sera in cui l’ha aiutata a cercare suo marito. Ha poi il motivo per farlo: si è sentito tradito dalla donna con la quale aveva iniziato una relazione. Le minacce si fanno sempre più pressanti tanto che viene chiesto di pagare in cambio del silenzio.

Le anticipazioni di Vite in fuga quarta puntata episodio 1×08 Gabriele: L’indagine dell’ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini, l’amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato e sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo Ilaria teme che la persona che li sta ricattando possa essere Gabriele e lo affronta. E’ davvero il ragazzino ad aver messo su tutta questa storia?

Vedremo questa sera con la quarta puntata di Vite in fuga in onda oggi 30 novembre 2020 su Rai 1.