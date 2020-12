Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni: chi è davvero Elio? Chi ha ucciso Sara e Luca?

Continuano le indagini di Andrea e Luisa ma si va verso un clamoroso colpo di scena come vedremo nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda il 9 dicembre 2020 su Canale 5. Infatti Andrea e Luisa hanno scoperto che la persona che incontrava Luca e Sara era Elio Moras, il padre di Matteo…Ma chi è davvero quest’uomo e che cosa fa? Quando la moglie di Andrea gli ha chiesto che cosa facesse nella vita per permettersi quella magnifica casa che avevano sognato quando erano giovani, ha parlato di commercio “compro e vendo cose” ha detto Elio. Ma a quanto pare, i suoi traffici sono di tutt’altra natura. Ed Elio sembra aver studiato tutto bene: rientrare nella vita di Matteo al momento giusto, fare colpo e affondare Andrea. Ma qui c’è di mezzo l’omicidio di Luca e Sara: chi ha ucciso mamma e figlio e perchè? Perchè Luca aveva paura e teneva una pistola in casa?

Vediamo le anticipazioni e la trama della terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda il 9 dicembre 2020 su Canale 5.

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA 9 DICEMBRE 2020

Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati. Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non sembrano avere alcun movente per la morte di Sara e Luca. Ma Luisa fa una scoperta che cambia tutto. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più…Luisa gli fa notare che sta facendo il suo gioco…

Ma siamo sicuri che questo strano duplice omicidio non sia capitato per un motivo che nessuno sospetta? Ricordate la cornice con il pezzo mancante? Perchè era a casa di Sara e che cosa hanno da dire sua sorella e il cognato?

Appuntamento a mercoledì…