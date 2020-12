Duncanville: la nuova serie tv animata sbarca su Italia 1

Molto presto su Italia 1 vedremo una nuova serie tv animata. Si chiama Duncanville ed è stata creata da Fox. Probabilmente questa nuova serie prenderà il posto dei Simpson con i suoi 22 minuti di durata per episodio. Come prenderanno questa notizia, non ancora ufficializzata, tutti i fan dei Simpson che forse per qualche tempo ne dovranno fare a meno? Al momento non lo possiamo sapere ma possiamo parlarvi della nuova serie in arrivo su Italia 1. Duncanville è nata nel 2020 in America. Gli ideatori sono: Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler. Ma cerchiamo a questo punto di conoscere meglio questa nuova serie animata di genere comedy analizzando la storia e quindi la trama e i suoi personaggi.

La trama di Duncanville: ecco di cosa parlerà la nuova serie tv comedy animata

Conosciamo meglio Duncanville e la sua trama.

Il protagonista di Duncanville si chiama Duncan che è un normalissimo ragazzo adolescente che ha pochi hobby. Duncan vive con una famiglia piuttosto emotiva. Ha una sorella che si chiama Kimberly che è abbastanza lunatica e aspra. E una sorellina adottiva di cinque anni che si chiama Jing. I genitori del protagonista si chiamano invece Jack ed Annie. Duncan cerca di fuggire un po’ dalla sua quotidianità e lo fa con fantasia e immaginazione. Con questa sua immaginazione arriva a concentrarsi su una vita fatta di soldi, trasgressioni, ragazze e tanto altro. In questo modo rende Duncan un adolescente decisamente diverso rispetto a quello che è nella vita reale e presente. Lui è innamorato di Mia ma conquistare la ragazza non è affatto semplice. Ci si potrà dunque immergere nella vita di Duncan che per il momento sarà un teen che dovrà affrontare degli step piuttosto complicati, proprio come fanno tanti adolescenti alla sua stessa età.

Duncanville, ecco gli interpreti della serie tv animata a partire da Amy Poehler

Chi sono gli interpreti di Duncanville? Amy Porhler interpreterà il protagonista Duncan e Annie. Ty Burrel sarà Jack, Riki Lindhome sarà Kimberly, Betsy Sodaro sarà Bex, Yessir Lester sarà Yangzi. E ancora: Zach Cherry sarà Wolf, Joy Osmanski sarà la sorellina Jing e Rashida Jones sarà invece Mia.

La nuova serie animata dovrebbe debuttare su Italia 1 l’11 gennaio 2021.