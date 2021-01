Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni terza puntata: chi è davvero Carolina/Sara? Suor Angela ricorderà tutto?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6. Non potevano mancare dopo la puntata andata in onda domenica. Curiosi di sapere che cosa succederà nei prossimi episodi? Iniziamo quindi con le anticipazioni per la terza puntata di Che Dio Ci aiuti 6 in onda il 14 gennaio 2021. Come avrete capito, sono diversi i misteri da risolvere in questa sesta stagione. Suor Angela ha dei continui vuoti di memoria che riguardano solo un anno della sua vita, il 1992. In quello stesso anno dovrebbe essere nato Erasmo e la suora si rende conto di sapere molto di più sulla vera identità della madre del giovane. Ma non ricorda nulla. Continua a sforzarsi ma non riesce proprio a vedere il volto della madre di Erasmo. Potrebbe essere sua sorella Elisa la mamma di Erasmo? In un primo momento avevamo pensato persino che Suor Angela potesse aver avuto un figlio ma il finale sembra essere ben diverso. Il secondo mistero da risolvere è quello legato alla vera identità di Carolina. E’ stata assunta senza che portasse nessun documento e abbiamo visto che in realtà, non si chiama Carolina ma Sara. Perchè nasconde la sua vera identità, che cosa ha combinato?

Vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda al giovedì di Rai 1.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: la trama della terza puntata 14 gennaio 2021

Come sempre due gli episodi che andranno in onda anche questa settimana.

L’episodio 6×05 Obbligo o verità: Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi. Ginevra si avvicina sempre di più a Erasmo anche se si rende conto di essere innamorata di Nico sa che non ha vissuto abbastanza per capire la vera natura dei suoi sentimenti…

L’episodio 6×06 Déjà vu: Un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche la diagnosi non sembra averla scalfita. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza.

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì su Rai 1.