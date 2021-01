Made in Italy anticipazioni seconda puntata: Irene sposerà il suo Luigi?

Che cosa succederà nella seconda puntata di Made in Italy la nuova fiction targata Canale 5 che sembra aver conquistato il pubblico, almeno sui social? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Made in Italy per il 20 gennaio 2021. Come avrete visto, Irene sta cercando la sua indipendenza. Il lavoro che ha conquistato con le sue forze le piace sempre di più. Allo stesso tempo però non riesce a staccarsi dalla vita che aveva prima, per questo alla fine sembra essere pronta a perdonare Luigi. Il fidanzato di Irene la lascia fare, convinto del fatto che, una volta sposati, lei metterà via la sua viglia di viaggiare, lavorare, scoprire. Ma probabilmente sbaglia visto che la ragazza, sta per scoprire un mondo del quale si innamorerà prestissimo…

I viaggi, le foto, le sfilate, le responsabilità: tutte cose che Irene scoprirà piano piano e delle quali forse, si renderà conto di non poter fare a meno.

Ma scopriamo nel dettaglio la trama per la seconda puntata di Made in Italy in onda il prossimo mercoledì su Canale 5.

Made in Italy seconda puntata: le anticipazioni del 20 gennaio 2021

Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi, che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanzamento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà in una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Quello che Irene ancora non sa è che Luigi pensa che dopo il matrimonio, lei lascerà tutto per dedicarsi solo alla famiglia.

Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare al Parco Sempione un servizio fotografico con i bambini. La giornata dai Missoni prende una piega inaspettata: infatti Irene riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita, che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista, anche se sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Made in Italy in onda il prossimo mercoledì su Canale 5.