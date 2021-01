Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: è ancora giallo sulla madre di Erasmo, chi è?

Suor Angela continua a cercare di capire che cosa successe il giorno in cui portò Erasmo in orfanotrofio ma proprio non ricorda nulla! I giorni passano e lei continua a tormentarsi perchè non sa come essere utile al giovane che sta ancora cercando sua madre. Ma chi è la mamma di Erasmo? Potrebbe essere Elisa, la sorella di Suor Angela? Per il momento resta un mistero ma nel frattempo, con le nostre anticipazioni, cerchiamo di capire che cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda al giovedì su Rai 1.

Continua il successo della fiction di Rai 1 vista da oltre 5 milioni di spettatori. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 21 gennaio 2021.

Come avrete visto, sono tante le cose che stanno accadendo: Ginevra deve capire se ama davvero Nico mentre Monica deve capire se vuole davvero avere un figlio da sola, o aspettare di trovare l’uomo giusto…E poi ci sono anche tutti i segreti di Carolina che non ha ancora raccontato la sua storia…

Ma scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Che Dio ci aiuti in onda il prossimo giovedì su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata

6×07 False Verità: Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo. Per fortuna per Monica tutto finirà nel migliore dei modi. Suor Angela intanto continua a scavare nei suoi ricordi, vorrebbe tanto scoprire la verità per Erasmo. Ma siamo sicuri che sia stata proprio lei a portare il bambino in orfanotrofio?

6×08 Solo Parole: Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può.

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6.