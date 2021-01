Mina Settembre anticipazioni quarta puntata: tra Domenico e Claudio la scelta si fa dura

Cosa succederà nella quarta puntata di Mina Settembre in onda domenica prossima su Rai 1?

Avrebbe voluto aspettare Mina, lasciarsi andare solo dopo che Domenico aveva lasciato la sua compagna…E invece alla fine ha ceduto ed è diventata anche lei l’amante. Un ruolo che non le piace affatto ma che adesso è quello che ha. E a quanto pare, Piera non ha nessuna intenzione di rinunciare a Domenico, nonostante lo abbia trovato a letto con un’altra donna. E tutto questo farà riflettere Mina anche sulla sua di relazione, quella con Claudio. Vale la pena lottare per la persona che ami, ma lei, chi ama? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata della fiction di Rai 1. Mina Settembre torna domenica 31 gennaio 2021 con la nuova e imperdibile puntata durante la quale vedremo la nostra cara assistente sociale alle prese con i dubbi di una donna che non sa dove la porta il cuore. Andrà verso Domenico o verso Claudio?

Mina Settembre anticipazioni: la trama della quarta puntata 31 gennaio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×07 Amare è lottare: Mentre la situazione con Domenico si fa sempre più complicata, un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Piera non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo grande amore e affronta Mina, senza paura. Rudy, il portiere tuttofare, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni. Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito da poco in carcere.

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 Solitudine: Il caso di Livia, un’accumulatrice seriale sepolta in casa che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose. Claudio ha capito che Mina ha una sorta di relazione con Domenico e marca il territorio facendo capire al ginecologo che la donna è sua moglie e non ha intenzione di dividerla con nessuno.

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Mina Settembre in onda domenica prossima su Rai 1.