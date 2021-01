Il commissario Ricciardi anticipazioni: Alfredo diviso tra Livia ed Enrica

Che grande fiction Il commissario Riccardi, bisogna proprio dire che dopo il successo, meritatissimo, di Mina Settembre, anche la nuova fiction di Rai 1 con Napoli in sottofondo, fa il suo! E che bello vedere di nuovo Lino Guanciale protagonista, davvero un ottimo lavoro quello che l’attore ha fatto con il ruolo di Alfredo…Vi starete quindi chiedendo che cosa succederà nella seconda puntata della fiction di Rai 1 che ci aspetta il primo febbraio 2021…Come avrete capito, il nostro Commissario Riccardi è innamorato “spiritualmente” se così potremmo dire, della sua dolcissima vicina di casa, la bella Enrica che a quanto pare contraccambia il suo sentimento. Il loro è un amore fatto di sguardi, di frasi d’amore sussurrate dietro al vetro di una finestra. Ma Ricciardi, ossessionato dal suo segreto, non vuole che la vita di una donna come Enrica venga turbata dai suoi problemi. Per questo ha deciso di non farsi avanti. Il caro Alfredo però non immaginava che un giorno per caso avrebbe incontrato un’altra donna capace di conquistarlo a modo suo. Livia infatti sembra aver perso la testa per Ricciardi che, almeno per il momento, non ha intenzione di aprire il suo cuore, in ogni caso.

Ma la vita si sa, prepara i suoi sgambetti. E così se anche Ricciardi ha fatto di tutto per evitare di avere di fronte la donna che ama, la dolce Enrica, se la ritroverà proprio faccia a faccia durante una indagine. E le cose, non andranno come la giovane si aspettava, anzi…

Ma scopriamo le anticipazioni e la trama della seconda puntata de Il commissario Ricciardi che ci aspetta l’1 febbraio 2021 su Rai 1.

Il commissario Ricciardi anticipazioni: la trama della seconda puntata in onda l’1 febbraio 2021

Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante e usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica. I due si trovano uno di fronte all’altro. Il commissario aveva sempre cercato di evitare questo incontro e alla fine ha rovinato tutto, facendo scappare la dolce Enrica umiliata e offesa dai modi di fare di quell’uomo che lei ha idealizzato, scegliendo di non fidanzarsi con nessun altro e aspettandolo. Forse ha fatto male?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de Il commissario Ricciardi in onda lunedì prossimo su Canale 5.