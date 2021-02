Il commissario Ricciardi anticipazioni: un debito con Livia ma nel suo cuore c’è Enrica

Sarà stata le febbre, sarà stata la bellezza di Livia? Non lo sappiamo ma alla fine anche il commissario Ricciardi, uomo tutto d’un pezzo, ha ceduto. Tra lui e Livia è esplosa la passione ma sembra proprio che questo non ha cambiato i sentimenti che l’uomo prova per la tenera Enrica, da sempre devota ad Alfredo. Cosa succederà tra di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni della quinta puntata de Il commissario Ricciardi che ci aspetta il 22 febbraio 2021 su Rai 1. Come avrete visto alla fine per fortuna, il commissario si è ripreso dopo il brutto incidente in macchina con la donna che ha ucciso il piccolo Matteo. Enrica e Livia, entrambe in ospedale insieme a Rosa, hanno sperato e pregato per la sua guarigione. Enrica ha anche fatto un voto molto importante: ma siamo davvero che sia pronta a rinunciare a lui? Ricciardi dal canto suo, nonostante l’intimità che c’è stata con Livia, si rende conto di non provare per lei un sentimento che gli fa battere il cuore. La cantante si è resa conto che potrebbe esserci un’altra donna nella sua vita ma non è disposta ad arrendersi, anzi…

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella penultima puntata della fiction di Rai 1. Ecco le ultime news per voi.

Il commissario Ricciardi quinta puntata: anticipazioni e trama 22 febbraio 2021

Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città. Ricciardi è stato costretto a chiedere alla donna un intervento per evitare che fosse deportato…

Nel frattempo anche se Enrica ha fatto voto di non parlare più con l’uomo che ama, incontrandolo non può fare a meno che salutarlo, per la prima volta, e regalargli il suo sorriso più bello.

Tutto questo e molto altro nella quinta puntata de Il commissario Ricciardi in onda lunedì prossimo su Rai 1.