Il commissario Riccardi ultima puntata: Enrica scappa via, Livia conquista il suo Alfredo?

E alla fine il commissario Ricciardi è davvero conteso tra due donne anche se lui sembra non rendersene conto. O meglio forse lo sa bene, come sa anche di non essere pronto a lasciarsi andare per vivere questo amore che di certo meriterebbe. Quale sarà il gran finale di questa prima stagione? Lo scopriamo con le anticipazioni per l’ultima puntata de Il commissario Ricciardi in onda il primo marzo 2021 su Rai 1 con la sesta e ultima puntata! I colpi di scena non mancheranno anche perchè come avrete visto Enrica, dopo aver sorpreso Ricciardi in compagnia di Livia e aver visto un bacio, ha deciso di rassegnarsi. Aveva passato tutto il giorno di Pasqua ad aspettarlo, per stare insieme da fidanzati e invece Ricciardi era con un’altra donna. Per Enrica il tempo è scaduto: ci ha provato in tutti i modi ma adesso si arrende. E Ricciardi, permetterà davvero che quel sentimento puro e magico che c’è tra di loro, svanisca così?

Non ci resta che scoprire la trama dell’ultima puntata in onda l’1 marzo 2021 su Rai 1. Ultimo appuntamento quindi con la fiction con Lino Guanciale amatissimo protagonista.

Il commissario Ricciardi anticipazioni sesta e ultima puntata

Enrica ha deciso di allontanarsi da Ricciardi e di cercare altrove l’amore. E’ tempo di voltare pagina e Ricciardi così si ritrova senza la donna che crede di amare pronta a guardarlo devota dalla finestra. Ma nella sua vita c’è anche Livia, pronta a fare di tutto per questo amore…Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell’amore. Proprio quella gioia che condurrà Ricciardi a un passo da Enrica, per poi fare una scoperta straziante.

Cosa succederà? Il gran finale ci aspetta lunedì prossimo. Appuntamento da non perdere con questa sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1.