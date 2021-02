Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni ultima puntata: nel finale il matrimonio, ma di chi?

Decima e ultima puntata quella di Che Dio ci aiuti 6 che andrà in onda tra due settimane! Spazio a Sanremo settimana prossima per cui l’amatissima fiction di Rai 1 torna in onda giovedì 11 marzo 2021. Due settimane prima di scoprire che cosa succederà in questa attesissima ultima puntata. Come avrete visto, c’è ancora tanto da scoprire. La storia di Carolina ad esempio, non è stata approfondita. E poi ci sono le verità che al momento suor Angela ha deciso di nascondere a Erasmo. Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e forse suor Angela farebbe bene a raccontare a suo fratello tutto quello che suo padre Primo ha fatto…

Ma la grande attesa per il pubblico che segue con passione Che Dio ci aiuti 6 è tutta per il matrimonio di Nico e Ginevra. Questo matrimonio si farà? Monica, spinta da suor Angela, sembra avere intenzione di dichiararsi a Nico prima che sia troppo tardi. E Gin, capirà per chi batte davvero il suo cuore? Si farà un matrimonio ma tra chi?

Lo scopriamo con le anticipazioni per l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, appuntamento all’11 marzo 2021, ma intanto, ecco le ultime news da Spoleto.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni decima e ultima puntata: il gran finale

Le anticipazioni dell’episodio 6×19: Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?. Suor Costanza sembra essere l’unica a essersi accorta che la ragazza sta nascondendo qualcosa. Capirà anche di che cosa si tratta? Nel frattempo al convento è arrivato il nuovo barista. Sapete chi è? Can Yaman…

Le anticipazioni dell’episodio 6×20: Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano. Monica ha ideato un piano per dichiararsi a Nico, ma le cose forse non sono andate come lei si immaginava…È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia: riusciranno a sposarsi?

Tutto questo e molto altro nella decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Vi ricordiamo che la fiction torna in onda dopo il Festival di Sanremo.