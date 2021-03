Màkari anticipazioni terza puntata: E’ solo un gioco

Andrà in onda lunedì 22 marzo 2021 la terza puntata di Màkari e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà in Sicilia! Fiction amatissima dal pubblico, Màkari ha debuttato con oltre 6 milioni di spettatori incollati davanti alla tv. Grandi numeri anche per questa serie che andrà in onda in quattro serate. Dopo il doppio appuntamento di questa settimana, la terza puntata di Màkari ci aspetta lunedì prossimo, per un’altra sfida con l’Isola dei famosi.

Cosa combinerà questa volta il nostro Saverio Lamanna? Nella terza puntata di Màkari, lo scrittore impiccione interpretato da Claudio Gioè si ritroverà a essere coinvolto in un caso che lo tocca in prima persona! Scopriamo nel dettaglio la trama del terzo film della saga di Savatteri dal tittolo E’ solo un gioco. Ecco le anticipazioni per voi.

Màkari anticipazioni: la trama del 22 marzo 2021

1×03 E’ solo un gioco: È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti. Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ritroverà nel proprio cuore il commovente ricordo di quel cugino a cui da bambino aveva voluto molto bene. La morte di Franco, però, non è l’unica ragione di scompiglio nei sentimenti di Saverio: Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano e, se andrà bene, a breve dovrà lasciare Màkari. Ma del resto c’era da aspettarselo, l’estate non dura per sempre e Saverio sembra essersene reso conto. Che cosa accadrà tra di loro?

Appuntamento a lunedì sera per scoprire altri dettagli sulla trama della fiction che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1.

Qui la nostra intervista a Claudio Gioè