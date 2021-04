Un passo dal cielo 6 anticipazioni terza puntata: il risveglio di Dafne

Quanti colpi di scena nella puntata di Un passo dal cielo 6 andata in onda ieri, e molte cose ancora devono succedere tra i monti. Ne vedremo davvero delle belle e per questo iniziamo con le anticipazioni che ci svelano la trama della terza puntata di Un passo dal cielo 6-I Guardiani che torna in onda il 15 aprile 2021. Come avrete visto per il momento Francesco ha messo da parte la decisione di partire in missione, come avrebbe voluto Emma, con i loro amati lupi. Resta con i suoi amici anche per cercare di capire che cosa è successo a Dafne e se la giovane mamma avesse davvero un legame con la sua defunta moglie. Come abbiamo visto nel promo, che ci annuncia quello che accadrà nella terza puntata di Un passo dal cielo 6, Dafne si sta per svegliare e potrà finalmente riabbracciare la sua adorata bambina. Nel frattempo Vincenzo si renderà conto che Carolina ha una storia tutta da scoprire alle sue spalle. E scopriremo passo dopo passo, anche noi qualcosa in più sulla nuova protagonista della fiction di Rai 1.

Vediamo quindi che cosa succederà nel corso della terza puntata di Un passo dal cielo 6, ecco le anticipazioni per voi.

Un passo dal cielo 6 anticipazioni terza puntata: la trama del 15 aprile 2021

6×03 Il Leone della Montagna: Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra lontana. Mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, Dafne si sveglia, e inizia a raccontare quello che si ricorda del suo passato. Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto, che scioglie alcuni misteri, ma ne apre altrettanti…Manuela intanto inizia il suo percorso per diventare una poliziotta ma si scontra anche con una ragazza che le mette il bastone tra le ruote…Per il nuovo lavoro commissionato da Vincenzo, Carolina avrà a che fare con una persona che conosce molto bene: sua madre! Scopriremo quindi qualcosa che ancora non sappiamo della nuova arrivata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Un passo dal cielo 6 in onda il 15 aprile 2021 su Rai 1.