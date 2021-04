La compagnia del cigno 2 anticipazioni terza puntata: Barbara torna dal suo ex?

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per il momento. Matteo e Sofia hanno fatto preoccupare tutti i fan della serie che fanno il tifo per loro ma per fortuna la loro storia ha avuto un dolce epilogo. Che cosa succederà quindi nella terza puntata de La compagnia del cigno 2 in onda la prossima domenica su Rai1 ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domenica 25 aprile 2021. Vedremo anche nelle prossime puntate quello che succederà a Barbara che deve fare i conti con il ritorno del suo ex, con il quale aveva una relazione tossica. La mamma di Barbara lo ha avvisato: deve stare il più lontano possibile dalla ragazza ma si sa, queste storie sono molto complicate e spesso gli adulti non possono fare molto…

La presenza di Teoma non avrete visto, non fa assolutamente bene ai ragazzi e ormai Marioni e Irene ne sono più che convinti. Ma per il momento non possono fare molto se non stare vicino ai ragazzi con i loro consigli e con il loro supporto.

Ma vediamo ora che cosa succederà nella terza puntata de La compagnia del cigno 2 in onda domenica prossima su Rai 1. Per voi trama degli episodi 5 e 6.

La compagnia del cigno 2 anticipazioni: la trama del 25 aprile 2021

Le anticipazioni dell’episodio 2×05 Prepararsi a combattere: L’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi. L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare per la vittoria.

Le anticipazioni dell’episodio 2×06 La competizione: La proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto speciale con il maestro Marioni. Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia…Barbara non ha avuto modo di parlare a Domenico del suo ex e quello che temeva sua madre, forse succederà…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata de La compagnia del cigno in onda domenica prossima su Rai 1.