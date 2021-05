Buongiorno mamma cambia giorno: la mossa Mediaset

La Rai gioca in anticipo con una novità nella programmazione del mercoledì sera e Mediaset risponde. Contro l’ennesima replica di Montalbano, nonostante il commissario non faccia più paura come prima, Canale 5 cambia il palinsesto. La terza puntata di Buongiorno mamma non andrà in onda come previsto il 12 maggio 2021 ma si sposta a domani sera. Una decisione inevitabile di fronte alla scelta della Rai di cambiare le carte in tavola.

Ma facciamo un passettino indietro per cercare di capire che cosa è successo nelle ultime due settimane per poi arrivare a questi cambiamenti nel palinsesto di Rai 1 e Canale 5.

Rai 3 sorpassa Rai 1 e Ulisse crolla

Il caso Denise Pipitone e le ultime notizie dalla Sicilia, con tanto di ispezione colpo di scena a Mazara del Vallo hanno riacceso i riflettori sul caso della bambina scomparsa nel settembre del 2004. Chi l’ha visto, andato in onda mercoledì sera proprio nel giorno in cui si pensava potesse esserci la svolta nel caso, dopo le notizie arrivate dalla Sicilia ( si parlava persino del cadavere di Denise murato nella casa che fu di Anna Corona) vola con ascolti molto alti, così alti da battere Rai 1. Ulisse-Il piacere della scoperta, mandato in onda allo sbaraglio nel periodo più sbagliato ( la gente inizia a uscire, c’è voglia di programmazioni più leggere visto che siamo a maggio, il mercoledì è ricco di proposte) crolla negli ascolti. E così quando si scopre che mercoledì andranno in onda le ennesime repliche di Montalbano, Stefano Coletta fa sapere che il programma di Alberto Angela non è stato sospeso, sarebbe clamoroso. Il direttore di Rai 1 rivela che ci sono stati dei problemi con il confezionamento finale delle ultime due puntate a causa del covid e che si tornerà quindi in onda il prima possibile. Nell’attesa, invece di un bel film in prima visione, riciccia fuori Montalbano che però non fa più gli ascolti di una volta, anche perchè il pubblico è davvero stufo.

Mediaset fa la sua contromossa

A questo punto, visto che al mercoledì sera gli ascolti di Buongiorno mamma stanno andando bene, rispetto a quelle che sono le attesa di Canale 5, Mediaset decide di spostare la fiction al martedì sera. Per cui la terza puntata di Buongiorno mamma andrà in onda domani! Segnatelo sul calendario. E chissà, magari se gli ascolti continueranno ad andare bene si continuerà anche in questo giorno della settimana. L’importante però è non cambiare troppo spesso perchè al pubblico queste mosse, non piacciono molto.

Vi ricordiamo quindi che la terza puntata di Buongiorno mamma andrà in onda l’11 maggio 2021. In attesa del terzo appuntamento, volete cercare di capire con noi quali misteri si nascondono in questa serie?