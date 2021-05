Ascolti 5 maggio: Chi l’ha visto batte Rai 1 ma vince Buongiorno mamma

Un mercoledì sera affollatissimo e pieno di proposte per il pubblico della generalista ma anche questa settimana gli ascolti del mercoledì sera premiano la fiction di Canale 5 Buongiorno mamma che vince contro gli avversari. In una serata tra l’altro molto difficile come quella del 5 maggio 2021. La novità infatti sta nel balzo in avanti di Chi l’ha visto che grazie alla notizia di giornata, l’ispezione nella casa di Anna Corona per il caso Denise Pipitone, diventa il programma più visto della serata. Rai 3 passa quindi sorpasso rispetto a Rai 1 con Alberto Angela che paga gara questa collocazione settimanale. Niente da fare per Ulisse-Il piacere della scoperta. Gli ascolti restano buoni ma nella serata del 5 maggio 2021 arriva il secondo sorpasso. Non solo Canale 5 vince la serata come prima rete più vista grazie alla fiction con Raoul Bova ma Rai 3 diventa seconda rete. Una puntata quasi interamente dedicata al caso Denise Pipitone, quella di Chi l’ha visto in onda ieri, con le parole di Piera Maggio chiamata a commentare una notizia drammatica.

Gli ascolti del 5 maggio 2021 per la prima serata: vince ancora Canale 5

La fiction di Canale 5 si conferma leader del mercoledì sera incassando la terza vittoria consecutiva e crescendo nonostante gli ascolti in crescita anche per Rai 3 grazie al caso di Denise Pipitone che ieri sembrava dovesse avere una svolta clamorosa ma che poi non ha portato a nulla.

La fiction Buongiorno mamma tra l’altro si fa sempre più intricata e appassiona il pubblico di Canale 5 che si diverte a cercare di risolvere i vari gialli proposti nella trama.

Ma torniamo adesso ai numeri, con i dati di ascolto della prima serata di ieri.

Su Canale 5 Buongiorno Mamma vince 3.474.000 spettatori pari al 16.5% di share. Non sono numeri da fiction Rai, questo è chiaro ma per Canale 5 è tutto oro colato.

Seconda rete più vista Rai3 con Chi l’ha visto? che porta a casa un risultato pari a 2.983.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%.

Terzo posto sul podio per Ulisse – Il Piacere della Scoperta visto da 2.883.000 spettatori pari al 12.9%. Scema l’interesse del pubblico per il programma di Alberto Angela, probabilmente anche errata la collocazione sia settimanale che del periodo.

Staccate le altre reti. Su Rai2 Il Sole è Anche una Stella fa 1.035.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Geostorm fa 1.434.000 spettatori (6.2%). Rete4 Zona Bianca fa 764.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi fa 542.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Name That Tune sempre bene con 723.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi con 468.000 spettatori con l’1.9%.