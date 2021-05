Buongiorno mamma: chi è il vero padre di Sole? Tutte le ipotesi

Dopo la terza puntata di Buongiorno mamma non potevano mancare le nostre ipotesi relative alla vera identità del padre di Sole. Ormai tutti i telespettatori che seguono con passione questa fiction sono convinti che Sole non sia davvero figlia di Anna e Guido. E allora, chi sono i suoi veri genitori? Chi è il vero padre della piccola? E la sua mamma? Sempre che sia vero che Sole non sia figlia di Anna e Guido. In attesa di vedere la quarta puntata di Buongiorno mamma in onda il 12 maggio 2021, proviamo a fare tutte le ipotesi del caso per dare un nome ai genitori di Sole.

Buongiorno mamma: chi è il vero padre di Sole?

Sono davvero tante le possibilità e visto che tutto potrebbe succedere, cerchiamo di fare le varie ipotesi per capire quanto siano credibili o meno le piste che i telespettatori stanno percorrendo in questi giorni dopo aver visto le prime 3 puntate di Buongiorno mamma.

Buongiorno mamma: il padre di Sole è Guido?

Iniziamo dalla pista che per tutti potrebbe essere la più semplice. Il padre di Sole potrebbe essere Guido ma non è detto che la madre sia Anna. Questo prevederebbe quindi un tradimento da parte di Guido ai danni di Anna. Quando Sole è nata infatti, suo fratello Jacopo aveva più o meno tre anni, mentre Francesca ne aveva cinque o sei. Questo significa che Guido si era allontanato da Maurizia ormai da più di 7 anni ( visto che aveva detto ad Anna di non averla vista neppure prima del loro matrimonio). Quindi questo caso prevederebbe appunto un tradimento che a detta di Guido, non ci sarebbe mai stato.

Buongiorno mamma: il padre di Agata e il padre di Sole è lo stesso uomo, sono sorelle?

Il rapporto di amicizia così forte che si è subito creato tra Agata e Sole ha portato tutti a pensare che le due possano in qualche modo essere sorelle. Questo significherebbe che Maurizia ha avuto anche una seconda figlia dall’uomo che, dopo aver scoperto la prima gravidanza quando aveva 17 anni, le ha dato dei soldi per allontanarla. Di questo uomo sappiamo pochissimo: sappiamo che era sposato, che Maurizia lo ha conosciuto mentre non aveva grandi possibilità di muoversi, essendo così giovane. Dovrebbe quindi essere una persona del posto, dello stesso paese in cui vivevano Anna e Maurizia quando erano adolescenti. E’ possibile che Maurizia anni dopo sia tornata da questa persona? In merito ad Agata ci viene da pensare che Maurizia odiasse Anna perchè probabilmente era stata lei a farle portare la bimba in una casa famiglia, o persino a denunciarla visto che lei non si prendeva mai cura della piccola, lasciandola spesso da sola. Poi però Maurizia, cinque anni dopo, quando la mamma è morta, ha richiamato Anna, quindi qualsiasi cosa fosse successa prima, gliela aveva perdonata…

Restando quindi in paese, verrebbe da pensare al padre di Anna, l’unico uomo adulto che fino a ora abbiamo conosciuto. Ma Maurizia ne aveva parlato con disprezzo in quanto genitore con Anna, possibile che stesse mentendo?

Buongiorno mamma: il padre di Sole è il “nonno” ?

Dopo la puntata di ieri, molti spettatori hanno iniziato ad avanzare questa ipotesi. Se fosse il padre di Guido il vero padre di Sole? Se avesse avuto una storia con Maurizia? Ricordiamo che il padre di Guido non viveva al lago, ma è sempre stato a Roma. Non sappiamo ancora come Maurizia e Guido si siano conosciuti e se lei abbia mai incontrato il padre di Guido. Sappiamo che il nonno non è mai stato accolto in famiglia e che tutti sanno che ha sempre fatto soffrire la nonna con una serie di tradimenti. Ma siamo davvero sicuri che sia possibile? Il nonno ci sembra solo una persona con dei contatti per documenti falsi e simili, potrebbe davvero essere coinvolto anche in una storia così intricata? E se fosse vero, perchè Guido e Anna avrebbero dovuto prendersi cura della piccola Sole?

Colaprico e Maurizia avevano una storia?

Qualcuno pensa che Colaprimo possa essere il padre di Agata e quindi anche il padre di Sole. Dobbiamo escludere come detto più volte che il vice questore possa essere il padre di Agata perchè non era probabilmente neppure sul Lago quando la bambina è nata. Dovrebbe infatti essere arrivato nel periodo in cui Maurizia aveva già portato in casa famiglia Agata, nonostante frequentasse sua madre, neppure sapeva che aveva una bambina. Questo però non esclude che possa aver avuto una relazione con Maurizia e che magari possa essere il padre di Sole. Maurizia, spaventata da una seconda gravidanza, può aver chiesto ad Anna e Guido di prendersi cura di Sole?

In tutta questa intricata vicenda poi, si aggiunge anche una nuova figura. Parrebbe che nel casale con Maurizia vivesse un altro uomo di cui nessuno conosce l’identità. Può avere a che fare con il passato di Maurizia e quindi con il presente di Sole? Vedremo…