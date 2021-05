Buongiorno mamma anticipazioni: la verità su Agata e Luce verrà allo scoperto?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Buongiorno mamma e tanti ancora gli interrogativi per il pubblico che segue con passione la fiction di Canale 5. Mentre Guido ha capito che Agata è la figlia di Maurizia, noi non abbiamo scoperto molto rispetto a quello che è successo nel passato di Anna e della sua migliore amica. Ma soprattutto abbiamo capito ancora meno su Sole. Di chi è figlia la ragazza? Perchè ha avuto quando è nata un finto certificato, non è figlia di Anna e Guido? Anche Francesca ha iniziato a rendersi conto che nel passato della sua famiglia c’è qualche buco nero e indaga…Ma che cosa succederà nella quarta puntata di Buongiorno mamma? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del 12 maggio 2021.

Buongiorno mamma le anticipazioni per la quarta puntata: la trama del 12 maggio 2021

Guido svolge indagini su Agata, intanto lei organizza un party a sorpresa per il suo compleanno e ciò provoca nel nostro protagonista una reazione inattesa, di cui capiremo il motivo quando ci verrà mostrato un drammatico evento accaduto in passato. Agata si avvicina sempre di più a Colaprico, sentendosi per l’ennesima volta abbandonata. Il vice questore tra l’altro scopre che Maurizia nel casale viveva con un’altra persona che forse ha qualcosa a che fare con la sua morte. Non dimentichiamo che la sera in cui il casale bruciò, Guido era a pochi passi da quel posto, in macchina…C’è stato infatti un flashback che ce lo ha mostrato, nella prima puntata di Buongiorno mamma.

Sole e Federico si avvicinano sempre di più a dispetto di quello che la giovane sedicenne incinta poteva aspettarsi. Quando Agata vede Guido e Miriam baciarsi, riceve l’ennesima delusione. Nel frattempo il preside ha scoperto un segreto che riguarda il passato della donna ed è anche per questo che si è lasciato andare…Anche Jacopo è in crisi un po’ come Francesca. Le relazioni sconvolgono la vita di tutti ma c’è anche un altro evento che rimetterà tutto in discussione, un drammatico incidente. Chi ne resterà coinvolto e quali saranno le conseguenze?

Tornando alla verità sul padre di Sole, i dubbi sono tanti: è possibile che Anna abbia inscenato una finta gravidanza facendosi vedere qualche volta con un pancione che non era vero? Perchè Francesca e Jacopo non ne ricordano le nausee e non sanno come mai improvvisamente i loro genitori hanno lasciato Roma per trasferirsi sul Lago?

Appuntamento alla quarta puntata di Buongiorno mamma per scoprirlo!