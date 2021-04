Buongiorno mamma: di chi è figlia Sole? Lei e Agata sono sorelle?

Tornano le nostre anticipazioni di Buongiorno mamma e oggi ci concentriamo su quello che succederà nei prossimi episodi, anche nella terza puntata in onda la prossima settimana su Canale 5. Come avrete visto Sole, nonostante sia ancora minorenne, è rimasta incinta. La cosa non ha sconvolto suo padre, Guido, ma si è capito ben altro dopo l’annuncio di questa gravidanza. L’uomo infatti, come avrete sentito anche voi seguendo la puntata di ieri di Buongiorno mamma, ha parlato con qualcuno dei documenti di Sole, del fatto che debbano essere tutti in ordine per evitare che si possa scoprire qualcosa. E allora ci chiediamo, ma che cosa si dovrebbe scoprire? Il fatto che Sole non sia figlia di Guido e Anna? Oppure è nata da un tradimento? Guido ha detto ad Agata che il suo matrimonio con Anna era perfetto, che non ci sono mai stati tradimenti. E allora se Guido e Anna avessero adottato Sole e la ragazza fosse quindi figlia di altre persone? Ma di chi?

Buongiorno mamma anticipazioni terza puntata: di chi è figlia Agata?

Tra le ipotesi che ci sono venute in mente c’è quella che Sole possa essere la figlia di Maurizia e quindi sorella di Agata. E’ possibile che Anna e Maurizia fossero tornate a essere amiche dopo il matrimonio e che la donna abbia chiesto nuovamente aiuto alla moglie di Guido. Questo potrebbe anche spiegare la strana affinità che si è subito creata tra Sole e Agata che quindi potrebbero essere sorelle. Come avrete visto, Guido dice apertamente “presto tutti sapranno la verità” e nel promo della prossima puntata chiede a una persona di cui non conosciamo l’identità se i documenti di Sole sono apposto, il che ci lascia pensare che non si sia trattato di una adozione regolare…

C’è anche chi ipotizza che in realtà Sole possa essere la figlia di Maurizia e di Guido ma le tempistiche non tornerebbero perchè dovrebbe avere la stessa età di Francesca. Potrebbe spiegarsi solo se Guido avesse tradito Anna e avesse quindi poi cresciuto Sole insieme a sua moglie. Questo tra l’altro spiegherebbe anche il possibile movente dell’incendio e anche il fatto che Maurizia abbia detto al telefono a sua figlia Agata ( che a quel punto era già più grande e quindi i conti tornerebbero) che Anna era cattiva e che con i soldi si può fare tutto. Maurizia aveva preso nuovamente del denaro? Questa volta per Sole?

Non ci resta che seguire le prossime avvincenti puntate di Buongiorno mamma per comprendere anche questo mistero che di certo sarà svelato molto presto.