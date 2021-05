Mr Wrong pronta al debutto: le anticipazioni della prima settimana, si parte lunedì

E’ davvero ormai tutto pronto per la partenza del nuovo palinsesto estivo di Mediaset. Manca pochissimo al debutto dell’attesissima serie turca con Can Yaman e Ozge Gurel protagonisti. Ci hanno regalato una calda estate qualche anno fa con le vicende di un’altra serie amatissima, Cherry Season e adesso tornano insieme con Mr Wrong. La serie turca andrà in onda al posto di Uomini e Donne. Il primo episodio infatti ci aspetta proprio il 31 maggio 2021 alle 14,45 al posto del programma di Maria de Filippi. Molti fan di Mr Wrong hanno già visto la serie tra lingua originale e sottotitoli, ma finalmente è arrivato anche il momento di godersi la vicenda con il racconto in italiano! Oggi raccontiamo con delle nuove anticipazioni tutto quello che succederà nella prima settimana. Per voi quindi le anticipazioni degli episodi che vedremo dal 31 maggio su Canale 5.

Mr Wrong anticipazioni: le trame della settimana dal 31 maggio al 4 giugno

La protagonista femminile della serie è Ezgi, event planner. La giovane organizza la festa a sorpresa per il compleanno del suo ragazzo e in quell’occasione scopre che lui la tradisce. A distanza di tre mesi non lo ha ancora dimenticato ed ha la testa fra le nuvole, per questo ha un incidente con l’auto aziendale e per il suo comportamento poco professionale viene licenziata. A piedi e senza lavoro, litiga con un affascinante sconosciuto per un taxi. Un incontro che forse le potrebbe cambiare la vita anche se Ezgi sembra essere in qualche modo legata al suo ex fidanzato…

Alla giovane Ezgi la vita non sembra sorridere in questo momento stranissimo ma decide di non pensarci e di uscire con le amiche per divertirsi. Si devono vedere in un bar ma nessuna delle amiche si presenta e così Ezgi si ubriaca. La giovane non sa che proprietario del locale “La Gabbia” è Ozgur, che non solo è l’affascinante ragazzo con cui ha discusso in taxi, ma è anche l’inconsapevole vicino di casa di Cansu, dove Ezgi è andata ad abitare. Ozgur si è guadagnato l’appellativo di “Uomo Sbagliato” ( è il motivo per il quale poi la serie in Italia arriva con il titolo Mr Wrong) dopo aver trascorso una nottata di fuoco con la bella giornalista Yesim, alla quale aveva concesso un’intervista come giovane imprenditore di successo.

Come succede spesso nelle serie turche, i due protagonisti, che all’inizio sembreranno odiarsi, faranno una sorta di patto. Ozgur aiuterà Ezgi a conquistare il bel dottor Serdar , che sembra averle rubato il cuore con un solo sguardo, ed Ezgi fingerà di essere la fidanzata di Ozgur durante il matrimonio di sua sorella! Il piano studiato dai due sembra funzionare: Ezgi, grazie ai consigli di Ozgur, riesce a farsi desiderare da Serdar, che le chiede un appuntamento. L’esperto seduttore Ozgur suggerisce ad Ezgi di non accettare subito la richiesta di appuntamento di Serdar e di farsi desiderare. La ragazza però non vede l’ora di incontrare il bel dottore, aspetterà?

Insomma già la prima settimana della messa in onda di Mr Wrong promette davvero diversi colpi di scena tutti da non perdere. Vi ricordiamo che la serie turca andrà in onda da lunedì alle 14,45 circa con un episodio che terminerà alle 15,30. Subito dopo la serie con Can Yaman arriverà un altro titolo turco. Sarà la volta di Love is in the air.