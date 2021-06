Mr. Wrong, anticipazioni: Ozgur impartisce lezioni d’amore pure a Ozan

Gizem sta lavorando su Ezgi perché è particolarmente gelosa della nuova arrivata al ristorante di Ozgur. Per questo ha deciso di chiedere aiuto all’ex fidanzato della ragazza. Soner cercherà infatti di distrarre Ezgi dal suo compito nel locale. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di domani mercoledì 16 giugno 2021 di Mr Wrong. Ezgi ed Ozgur torneranno finalmente in città dopo il matrimonio di Ebru a Gucek e non mancheranno nuovi imprevisti e problemi. I due vicini di casa si saluteranno sul loro pianerottolo per poi ritrovarsi insieme a lavoro il giorno seguente…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 16 giugno 2021

Ezgi ha iniziato a lavorare come PR per il locale di Ozgur e i due si recheranno insieme al ristorante visto che vivono accanto. Questo porterà Gizem a diventare ancora più gelosa nei confronti di Ezgi e del rapporto che ha instaurato insieme al bel ristoratore. La ragazza, infatti, deciderà di indagare a fondo sul contro di Ezgi e cercherà di capire se è fidanzata oppure no.

Intanto Ozan pensa continuamente a quello che è accaduto con Deniz durante il viaggio di ritorno. Ozgur ha ormai capito che il suo socio ed amico prova dei sentimenti nei confronti della giovane donna. Proprio per questo motivo deciderà di consigliare Ozan sul da farsi e pianificare una strategia per conquistare il cuore di Deniz. Insomma, Ozgur darà delle lezioni d’amore anche ad Ozan oltre che ad Ezgi, chissà se i suoi consigli porteranno a qualcosa di buono. Deniz andrà al locale dei ragazzi insieme a Cansu per fare una sorpresa alla loro amica Ezgi e poter pranzare insieme a lei.

Che cosa succederà adesso? Ozan riuscirà a conquistare il cuore di Deniz grazie ai consigli d’amore di Ozgur? E che cosa scoprirà Gizem sul conto di Ezgi? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda domani pomeriggio, mercoledì 16 giugno 2021, come sempre su Canale 5.