Mr. Wrong, anticipazioni: Gizem gelosa di Ezgi ed Ozgur

Dopo che Ezgur ed Ezgi si sono salvati dai narcotrafficanti, hanno dovuto affrontare l’arrivo di Serdar alla cerimonia di Ebru. Il dottore si è presentato insieme a sua sorella Yesim ma non sembra essere l’unico intoppo, almeno per Ezgi. Che cosa accadrà a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata di domani martedì 15 giugno 2021. Ezgi ed Ozgur ormai sono sempre di più in sintonia e qualcuno inizia ad essere molto geloso di questo feeling speciale. Proprio per questo potrebbero cominciare nuovi intoppi e problemi per i due vicini di casa…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 15 giugno 2021

A poter causare dei problemi potrebbe essere Gizem. La ragazza è diventata parecchio gelosa della sintonia che è nata e che cresce sempre di più tra Ozgur ed Ezgi. Lei farà notare ad Emre quello a cui ambisce per quanto riguarda il ristorante e non negherà il fatto di provare una profonda gelosia nei riguardi di Ezgi. Gizem metterà i bastoni tra le ruote ad Ezgi pur di avere la meglio su di lei? Pare proprio che la nuova arrivata non sia affatto gradita nel locale.

Presto Ozgur ed Ezgi torneranno in città. Adesso oltre che ad abitare accanto, inizieranno pure ad andare a lavoro insieme. Un nuovo modo per avvicinarsi dopo il patto stabilito e dopo l’avventura sull’isola covo segreto dei narcotrafficanti. Il rapporto crescerà ancora di più, scatenando ulteriormente la gelosia di Gizem. La donna farà un patto con l’ex fidanzato di Ezgi che dovrà cercare di dissuaderla il più possibile dal lavoro nel ristorante del bel Ozgur.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Fino a dove riuscirà ad arrivare la gelosia di Gizem nei confronti della PR del locale di Ozgur? Ezgi potrebbe ritrovarsi presto tra problemi e svantaggi. Ma tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda martedì 15 giugno 2021, come sempre nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.