Mr. Wrong, anticipazioni: Ozgur ed Ezgi riusciranno a scappare?

Ezgi ed Ozgur sono finiti nelle mani dei narcotrafficanti che hanno sorpreso la coppia sulla loro isola. Il covo segreto non è più così segreto e per questo i malviventi potrebbero avere delle brutte intenzioni nei confronti dei nostri due protagonisti. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong della puntata di lunedì 14 giugno 2021. Ezgi ed Ozgur sono stati rapiti dal gruppo di narcotrafficanti. L’isola sembra disabitata e l’unica chance che potrebbe salvarli dagli uomini armati sembra essere solo quella di scappare e seminarli. Ezgi ed Ozgur dovranno quindi cercare di sfuggire in tutti i modi ai narcos…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 14 giugno 2021

Ezgi ed Ozgur sono stati presi in ostaggio dai narcotrafficanti ma nessuno sa che fine hanno fatto i due ragazzi. I due vicini di casa, infatti, non riescono a dare loro notizie e non riescono nemmeno a chiedere aiuto. E’ così che le rispettive famiglie e i loro amici iniziano a preoccuparsi e cercano disperatamente Ezgi ed Ozgur. La situazione si fa ancora più seria quando anche la polizia inizia a cercare i ragazzi per capire che fine hanno fatto dopo essersi recati dalla famiglia di lui.

Mentre sono nelle grinfie del gruppo di narcotrafficanti, sembra che l’unica soluzione sia quella di scappare. Ozgur ed Ezgi riescono ad allontanarsi sfuggendo dai malviventi. I narcotrafficanti verranno poi trovati dalla polizia e finalmente arrestati. Davvero una grande avventura per i nostri due protagonisti che sono riusciti a salvarsi da una situazioni molto pericolosa. Adesso quello che rimane da fare ad Ozgur ed Ezgi è presentarsi al matrimonio più uniti che mai come una vera coppia innamorata.

Che cosa accadrà a questo punto? Ezgi e Ozgur riusciranno finalmente a partecipare alle nozze di Ebru, la sorella di lui? Oppure ci sarà un nuovo imprevisto inaspettato? Non ci resta che attendere l’appuntamento con Mr. Wrong di lunedì 14 giugno, come sempre in onda durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.