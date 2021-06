Grand Hotel anticipazioni: Julio rischia di essere arrestato, cosa aveva scoperto Cristina?

Avete capito che cosa è successo a Cristina e perchè è stata uccisa? Cerchiamo altri dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata di Grand Hotel in onda il 23 giugno 2021 su Canale 5. La prossima settimana vedremo due nuovi episodi della serie spagnola, il quinto e il sesto episodio. Non ci resta quindi che capire come andrà avanti l’indagine di Julio che ha capito che sua sorella aveva forse scoperto alcuni segreti che non dovevano essere rivelati. Ma oltre a Julio c’è anche un investigatore che vuole fare chiarezza visto che al Grand Hotel stanno succedendo troppe cose strane tra scomparse e omicidi…

Grand Hotel anticipazioni: la trama della terza puntata in onda il 23 giugno 2021

In onda il quinto episodio dal titolo Luna di sangue e a seguire anche il sesto episodio della prima stagione di Grand Hotel, dal titolo Il gioiello scomparso. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni di questi due nuovi episodi che ci aspettano la prossima settimana su Canale 5.

Grand Hotel anticipazioni: la trama del quinto episodio, Luna di sangue

Il detective Ayala ha scoperto la vera identità di Julio e si presenta in hotel alla ricerca del giovane.

Nel frattempo, al Gran Hotel, il rapporto tra Alicia e Diego sembra iniziare a consolidarsi dopo che Diego ha salvato la giovane donna dalla morte per mano di Pascual. Ma l’arrivo di una vecchia conoscenza della famiglia risveglierà le insicurezze di Diego che è disposto a lottare per Alicia fino alla fine.

Questo non è l’unico problema che deve affrontare il direttore dell’hotel; Sofía e Alfredo decidono che devono fare qualcosa per avere il rispetto che meritano in famiglia. E mettono insieme le loro forze per iniziare a combattere Diego e far sì che Alfredo prenda il posto che gli spetta nel Gran Hotel come direttore. Eugenia, la fidanzata di Javier, scopre il giovane Alarcón a letto con un’altra donna. La rabbia di Eugenia si scatena quando scopre che si tratta di Mercedes, sua sorella. Non se lo aspettava davvero… Intanto Sofia, senza che suo marito lo sappia, continua a portare avanti la gravidanza anche se il bambino che aspettava è morto da tempo.

Grand Hotel anticipazioni: la trama del sesto episodio dal titolo il gioiello scomparso

Julio cercherà di fuggire da Ayala, che lo sta cercando perché sospettato di omicidio. Dopo la scoperta che Julio è ricercato per omicidio, Alicia lo avverte che Ayala verrà a cercarlo… Julio deve impedire alla polizia di arrestarlo mentre continua a indagare sulla morte di sua sorella. La comparsa di uno degli oggetti che ha visto tra le cose della ragazza al Grand Hotel riaccenderà le indagini.

Il Generale, dopo aver perso una figlia e averne un’altra gravemente ferita da Javier, lo sfida a duello dal quale il giovane Alarcón cercherà di fuggire con ogni mezzo.

Sofia, da parte sua, ha scoperto che il bambino che Belén aspetta è forse di Diego. Sofia deve fermare gli impulsi di suo marito rivelando queste informazioni a Teresa mentre inizia a cercare un modo per avere un altro bambino. Angela approfitta dell’arrivo di una nuova cameriera in albergo per cercare di rompere definitivamente la relazione tra Belén e Andrés.