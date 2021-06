Brave and beautiful a luglio su Canale 5: trama, personaggi e cast

Dal 5 luglio andrà in onda su Canale 5 una nuova serie tv. Si tratta di Brave and beautiful, un prodotto turco che si piazzerà nel palinsesto pomeridiano della rete Mediaset eliminando di conseguenza la programmazione di Mr. Wrong con Can Yaman di cui non si conosce ancora il destino. Il nome originale è Cesur ve Guzel, è una serie del 2016 e andrà in onda in Italia per la prima volta. Si dice che i telespettatori che hanno amato Come sorelle (altra serie turca andata in onda durante la scorsa estate) ameranno anche Brave and beautiful. La trama infatti è molto avvincente e piena di intrighi, questa volta i sentimenti e le storie d’amore da favola passeranno in secondo piano, almeno inizialmente. Una serie completamente diversa quindi dalle due al momento in onda, Mr Wrong e Love is in the air. Va detto che da ieri, quando i primi promo sono andati in onda su Canale 5 ( il primo addirittura con la data del 28 giugno) i fan di Mr Wrong hanno iniziato a manifestare sui social il loro disappunto, visto che si aspettano di vedere le puntate rimaste e non vogliono che la serie venga cancellata. Ma si sa, tutto dipende dagli ascolti e quelli di Mr Wrong in queste prime settimane di messa in onda sono parecchio sotto le aspettative della rete.

Brave and beautiful: il cast con i personaggi e la trama della serie che andrà in onda su Canale 5

Prima di scoprire l’avvincente trama, concentriamoci sul cast e i personaggi che interpreteranno. Con Brave and beautiful conosceremo tanti nuovi attori turchi. E’ pur vero che ci siamo abituati ai volti di Can Yaman e Ozge Gurel ma speriamo di affezionarci pure a questi nuovi artisti. Il protagonista sarà Cesur Alemdaroğlu/Karahasanoğlu interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ (che nella vita fa anche il modello). Tra gli altri personaggi di primo piano troveremo: Tahsin Korludağ, interpretato da Tamer Levent, Sühan, interpretata da Tuba Büyüküstün e Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Nel cast pure: Devim Yakut (Mihriban Aydınbaş), Erkan Avci (Korhan Korludağ), Serkan Altunorak (Bülent Aydınbaş), Mufit Kayacan (Rıfat İlbey), Firat Altunmese (Kemal) ma la lista dei personaggi è davvero ancora lunga e inizieremo a conoscerli proprio dal 5 luglio. Anzi, iniziamo già da ora ad entrare nei dettagli della storia scoprendo la trama.

Il protagonista è Cesur che tornerà nella sua città di origine (Korludağ, un paese vicino ad Istanbul) per vendicarsi di Tahsin. Secondo Cesur è proprio Tahsin il responsabile della morte di suo padre. Poi però incontra Suhan, imprenditrice importante nonché figlia di Tahsin. Il protagonista finirà con l’innamorarsi di lei inaspettatamente. Suhan inizialmente non riuscirà a fidarsi di Cesur anche perché è una donna fedele alla famiglia. Successivamente però si ritroverà a fare i conti e a dover praticamente scegliere tra il padre e l’uomo che poi si renderà conto di amare. Alcune certezze verranno abbattute pure per Cesur. A cambiare gli equilibri e rendere la situazione più pericolosa ci penserà Riza che è il fratello dell’assassino di Adalet e pure l’amante di Tahsin. E’ stato in carcere per trent’anni ma è uscito portando quindi non pochi problemi. Tra Cesur e Suhan intanto nascono i sentimenti e nonostante la faida tra le famiglie, lei rimane incinta di lui. Riza tornerà all’opera cercando di uccidere Suhan. Rimarrà ferita e verrà portata poi in ospedale. E’ così che Cesur e il padre della donna decideranno di collaborare per catturare Riza. Ci sarà un’esplosione e proprio Tahsin si sacrificherà al posto di Cesur che potrà vivere insieme a Suhan e il figlio.

Brave and beautiful: episodi e messa in onda su Canale 5

Come vi abbiamo anticipato, Brave and beautiful andrà in onda su Canale 5 dal 5 luglio. L’orario sarà quello delle 14.45, precedentemente occupato da Mr. Wrong. La storia di un incontro che può cambiare il destino è composta, almeno per la programmazione turca, da 32 episodi. Ogni episodio dura due ore ma con la messa in onda sulla rete Mediaset le tempistiche cambieranno e l’episodio dovrebbe durare circa 45 minuti. Dopo Brave and beautiful, infatti, si dovrebbe seguire con Love is in the air come è stato fino ad ora. Di conseguenza le puntate dovrebbero essere almeno il triplo, visto che c’è da considerare anche le pubblicità. Ci sarà quindi di certo materiale per tutto il mese di luglio e quello di agosto.

Ecco il promo di Brave and beautiful:

Restiamo quindi in attesa di capire che ne sarà di Mr Wrong che al momento resta in onda al lunedì in prima serata e per le prossime due settimane nel pomeriggio di Canale 5. Vi terremo aggiornati.