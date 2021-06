Mr Wrong cancellata dal pomeriggio di Canale 5? Arriverebbe Brave and Beautiful

Ore di ansia per i fan di Mr Wrong che cercano di capire quello che succederà. Doveva essere la serie dell’estate con Can Yaman e Ozge Gurel ma a quanto pare, almeno per il momento, gli ascolti di Mr Wrong non hanno soddisfatto la rete ( nel pomeriggio zoppica, in prima serata è un vero e proprio flop). La nuova serie con Can Yaman, forse troppo simile a quelle precedenti, non convince davvero e, a parte lo zoccolo duro dei fan che guarderebbero qualsiasi cosa con l’attore turco protagonista, per la restante parte di pubblico, la serie è nettamente bocciata. Proprio per questo motivo, stando ai promo che stanno andando in onda in queste ore, da lunedì si cambierebbe. Mediaset avrebbe deciso di cancellare Mr Wrong dal pomeriggio, per dare spazio nella stessa ora, ossia dalle 14,45 alla serie Brave and Beautiful di cui vi avevamo parlato proprio qualche giorno fa.

Si tratta di un’altra serie turca che però non ha nulla a che fare con le storie che vedono Can Yaman protagonista. Infatti è un genere diverso, niente amore protagonista ma vicende simili a quelle che abbiamo visto nella serie Come sorelle ( andata in onda nell’estate del 2020 in prima serata su Canale 5).

Mr Wrong addio? La serie cancellata dal pomeriggio di Canale 5?

Al momento Mediaset non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale ma il promo che mostra le prime immagini della serie turca ha una data e un orario. Brave and Beautiful dovrebbe andare in onda da lunedì 28 giugno 2021 su Canale alle 14.45. Quindi a meno che non si tratti di un errore o di una svista, la serie dovrebbe prendere il posto di Mr Wrong. Va detto che al momento sulla Guida Tv ufficiale Mediaset, questo cambio non è segnalato.

AGGIORNAMENTO– E’ andato in onda un nuovo promo questo pomeriggio su Canale 5 con una seconda data, quella del 5 luglio ( e no, non è il Governo che decide se tenere o meno le mascherine all’aperto…). Questo cambio quindi dovrebbe arrivare tra 20 giorni ma aspettiamo ancora un comunicato ufficiale per capire cosa realmente accadrà.

Mr Wrong resta in onda in prima serata?

Da capire anche se la serie sarà cancellata solo nel pomeriggio o anche dalla prima serata, dove forse sta facendo ancora più danni.