Don Matteo 13 prime anticipazioni ufficiali: la trama e le polemiche

Torna su Rai1 nella prossima stagione televisiva Don Matteo, un viaggio nella vita e nella società di oggi raccontato attraverso lo sguardo di un uomo che crede nella possibilità di cambiare e perdonare. E se le anticipazioni arrivate prima ancora della presentazione dei palinsesti, avevano acceso il dibattito social, le polemiche non si arrestano dopo che è stata resa nota la sinossi di questa tredicesima stagione. Le anticipazioni di Don Matteo 13, quelle che riguardano Anna e Marco in particolare, non sono affatto piaciute al pubblico che segue la serie con affetto. Ma andiamo per gradi. Sulla scheda di presentazione di Don Matteo 13 offerta dalla Rai alla stampa si legge quello che succederà nella nuova stagione e quando si parla della storia d’amore tra Anna e Marco, che non erano tornati insieme nell’ultima andata in onda, c’è qualcosa che non va… Non si capisce bene perchè i fan di Don Matteo abbiano iniziato questo dibattito sui social, visto che nell’ultima puntata di Don Matteo 12, Anna davanti al carcere promette a Sergio che lo aspetterà…

Sarà a quanto pare la stagione delle polemiche quella in onda il prossimo anno visto che, anche la new entry Raoul Bova, potrebbe non piacere molto ai super affezionati. Per non dimenticarci poi anche del caso legato al ritorno di Anceschi, che si ripresenta come vedovo, e anche qui, il pubblico ha bocciato la decisione di “far morire” Laura, l’ex sindaca. Insomma se fino a questo momento le polemiche si sono fermate nella bolla social, per chi ha letto le anticipazioni, quando la serie tornerà in onda, potrebbero investire Rai 1 e non solo i social…

Per non parlare del caso più grande: l’addio di Terence Hill alla serie. Insomma ci dobbiamo davvero preparare a una ondata di polemiche e malcontento mai vista prima?

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della prossima stagione

Al centro della serie ritroviamo Don Matteo 13, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto

dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita a un mondo unico. Accanto a loro Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale.

Alla fine della precedente stagione Marco ha finalmente ricevuto il perdono di Anna dopo averla tradita, ma non il suo amore, perché lei ha deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Ora Anna è in attesa di Sergio, pronta a iniziare la loro vita insieme, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico. Mille complicazioni, però, attendono i due “amici”, tra cui l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi e figlioccia del Maresciallo, che dietro l’apparenza di una ragazza allegra nasconde un segreto che la logora e la fa soffrire.

Cecchini, con l’affetto di un padre, aiuterà Valentina a sanare la sua ferita e a fare pace con il passato. Marco si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere. La piccola Ines intanto continua a vivere in canonica con Don Matteo: in assenza di Sergio, Anna le ha fatto da mamma e, proprio grazie a questo rapporto, capirà che cosa vuol dire amare davvero. Infine, a movimentare la vita della canonica, ci sarà anche Federico, un ragazzone pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. Federico è stato abbandonato dalla persona che amavadi più e adesso ha un solo obiettivo: prendere in affidamento suo fratello, un neonato di dieci mesi ricoverato in ospedale. Don Matteo, Pippo e Natalina aiuteranno questo ragazzo che pensa di non meritarsi nulla a darsi una seconda possibilità

Don Matteo 13 in dieci puntate su Rai 1

Scritto da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli, Dario Sardelli (soggetto di serie)

Cast-Con Terence Hill, Nino Frassica, Natalie Guettà, Maria Chiara Giannetta,, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna, Raoul Bova

Regia di Francesco Vicario, Luca Brignone

Prodotto da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction

Serie in 10 serate – Giallo, commedia