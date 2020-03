Don Matteo 12 ultima puntata al cardiopalmo: Anna è viva, aspetterà Sergio

Don Matteo 12 regala al pubblico prima un grande spavento, nell’ultima puntata che tiene tutti con il fiato in sospeso e poi la gioia finale! Nella decima e ultima puntata della serie di Rai 1, ci avevano fatto credere che Anna fosse morta! I primi minuti sono stati davvero di grande paura, perché si sa, Don Matteo è una delle poche fiction nelle quali i protagonisti muoiono davvero. Ma per fortuna, la morte di Anna era solo una trovata per far tornare Sergio, più che innamorato di lei, a Spoleto! L’ultima puntata di Don Matteo 12, ricchissima di colpi di scena, apre anche a una possibile tredicesima stagione. Terence Hill si è detto ancora più che pronto a rimettersi la tonaca, ormai completamente usurata dal passare del tempo, per tornare a vestire i panni di Don Matteo e, visti gli ottimi ascolti che sono arrivati anche in questa dodicesima stagione, immaginiamo che la Rai non avrà molti dubbi sul da farsi.

Ma qual è stato il finale?

DON MATTEO 12 ULTIMA PUNTATA: ANNA E SERGIO TRIONFA L’AMORE

Come avrete visto Sergio era stato coinvolto nell’organizzazione di una rapina. Ha rubato dei codici per poter aprire un furgone che portava del denaro ma alla fine ha deciso di non partecipare alla rapina, scegliendo l’amore che prova per Ines e quello che prova per Anna. Purtroppo però la sua complice è andata avanti, partecipando anche a una sparatoria durante la quale Anna è rimasta ferita in modo grave. Mentre la capitana era in ospedale, Sergio e Ines si sono nascosti anche se il ragazzo si è messo in contatto con Don Matteo per chiedere notizie di Anna. Nel frattempo Marco, comprendendo che Sara avrebbe indagato anche su Anna, si è preso le sue colpe, togliendo la capitana da una situazione difficile. Don Matteo ha immaginato che ci fosse un solo modo per far tornare Sergio, fargli credere che Anna fosse morta. E così a Spoleto è stato persino organizzato il funerale della capitana. Sergio, travolto dai sensi di colpa e sconvolto dal dolore per quello che stava succedendo, si è presentato in chiesa. Ad attenderlo Anna, molto dispiaciuta per quello che era successo. Sergio quindi è stato arrestato ma Don Matteo ha dimostrato la sua buona fede e il suo non coinvolgimento con l’omicidio e la rapina. Anna ha pensato di esser sfortuna, di non meritare l’amore ma dopo una chiacchierata con Don Matteo ha capito che anche lei merita di amare ed essere amata e ha scelto di dare una seconda possibilità a Sergio. “Ti aspetto” ha detto al giovane prima che lui varcasse le soglie del carcere. Perché lei lo ama…

Un finale smielato che ha poi visto anche un altro colpo di scena per il pubblico. Don Matteo ha deciso di accettare la proposta del Papa e diventare cardinale? Tutti a Roma in attesa della notizia per poi scoprire che il prete, è troppo legato ai suoi amici e ha deciso di rinunciare.

Vi ricordiamo che è possibile vedere la decima e ultima puntata di Don Matteo 12 in onda su Rai 1 il 20 marzo 2020 in streaming su RaiPlay.