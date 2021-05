Don Matteo 13 torna Flavio Insinna/Anceschi ma sua moglie è morta: rivolta social

Stanno trapelando le prime indiscrezioni sui social, in merito alla prossima stagione di Don Matteo. E’ ormai certo il ritorno di Flavio Insinna nei panni dell’amatissimo capitano Anceschi. L’attore sarà nuovamente protagonista, dopo ormai diverse stagioni ( lo abbiamo lasciato in partenza dopo la quinta stagione e il matrimonio con la sua Laura interpretata da Milena Miconi) per qualche episodio. La notizia era stata accolta con grande soddisfazione da parte di molti spettatori che sono da sempre affezionati al capitano e che quindi non vedevano l’ora di ritrovarlo in Don Matteo 13. Ma le cose sono cambiate quando è trapelata anche un’altra anticipazione che riguarda appunto la moglie del capitano Anceschi. Secondo quanto rivelano le anticipazioni, date anche dal settimanale DiPiù, il capitano arriverà in città con una pessima notizia. Infatti sua moglie sarà tragicamente morta. Non ci sono ancora molti dettagli ma il fatto che Laura sia stata “eliminata” come era successo prima di lei anche ad altri protagonisti della serie, è stato confermato anche da Milena Miconi che via social, si è detta scioccata da questa notizia. L’attrice infatti comprende anche la possibile scelta di non volere un ritorno nelle puntate del personaggio da lei interpretato ma il fatto che si continui a scegliere di “far morire” i personaggi, è deludente. I fan di Don Matteo ne sanno qualcosa ( come anche quelli di Che Dio ci aiuti). Non è la prima volta che succede e non è neppure la prima volta che si innesca una vera e propria polemica sui social. Era successo anche con la morte di Patrizia, la figlia di Cecchini, improvvisamente venuta a mancare tra una stagione e l’altra e lasciando vedono il capitano Tommaso, con una bambina da crescere.

Nelle ultime stagioni era toccato poi anche a Caterina, la moglie di Cecchini ( tra l’altro un secondo lutto per il povero carabiniere dopo la morte di sua figlia). Anche il maresciallo era rimasto vedovo a causa della prematura morte di sua moglie. E con la morte di Laura, anche lei venuta a mancare a quanto pare giovanissima, siamo a tre. Milena Miconi si p detta molto dispiaciuta per questa scelta, a suo dire immotivata e ricorda anche che l’episodio del suo matrimonio, quello tra Laura e Anceschi, fu uno dei più visti della saga di Don Matteo.

Don Matteo 13 anticipazioni: la morte di Laura non piace a nessuno

Al momento non tutti i telespettatori che seguono don Matteo sono informati su quelle che sono le anticipazioni. E va anche detto che forse non tutti ricorderanno quanto successo nelle prime 5 stagioni. Forse ci sarà meno sconcerto per la morte di Laura, rispetto a quello che era successo con Patrizia Cecchini ( che era stata “eliminata” dalla storia nella stagione successiva). Tra l’altro anche in quel caso non c’era stata nessuna volontà da parte dell’attrice che più volte aveva detto che la scelta di far morire il suo personaggio era stata presa dagli sceneggiatori e lei ne aveva semplicemente preso atto.

Per scoprire come il pubblico, quello televisivo, prenderà la notizia, dovremo aspettare la messa in onda dalle puntate. Intanto possiamo dirvi che in Don Matteo 13 questo ritorno di Flavio Insinna sarà accompagnato anche da un altro personaggio. Anceschi infatti arriverà a Spoleto con sua figlia, una adolescente abbastanza incasinata. Deciderà di affidarla a Don Matteo?

Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni dal set di Don Matteo 13 per scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova stagione in onda il prossimo anno su Rai 1.