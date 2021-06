Mistero Grand Hotel: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Grand Hotel? E’ un po’ un mistero visto che Mediaset ha preso delle scelte parecchio discutibili. La serie spagnola non sta di certo brillando per gli ascolti ma il pubblico che si è affezionato agli intrighi raccontati in Grand Hotel pensava di poter vedere l’ultima puntata della serie la prossima settimana. E invece bisognerà aspettare il 7 luglio, a meno che non arriveranno altri clamorosi colpi di scena ( anche perchè ci sono già stati dei cambianti al palinsesto di Canale 5 della prossima settimana). Al momento, la quinta e ultima puntata di Grand Hotel, sarebbe prevista per mercoledì 7 luglio 2021 ma tutto può succedere…

Grand Hotel: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Martedì vedremo gli ultimi episodi di New Amsterdam, mercoledì sera sarà la volta del debutto di Temptation Island mentre giovedì sera continua il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci. A questo punto poteva essere il venerdì sera il giorno per il ritorno in onda di Grand Hotel, visto che Masantonio-Sezione scomparsi, è stato sposato alla domenica ( la seconda puntata come da promo trasmesso in tv dovrebbe andare in onda il 4 luglio 2021). E invece venerdì al momento resta una incognita, potrebbe passare in questa serata il film che era invece previsto per la domenica sera e cambiare tutti i piani. E se invece si anticipasse e si desse spazio a Grand Hotel al venerdì sera? Vi terremo aggiornati ma per il momento, la data di messa in onda dell’ultima puntata di Grand Hotel resta appunto il 7 luglio. Ci sarà da attendere dieci giorni prima di scoprire chi ha ucciso Cristina, qual è il grande segreto del Grand Hotel e che cosa nasconde la madre di Alicia…

Vedremo tra l’altro di capire nei prossimi giorni anche se ci sarà spazio per la seconda stagione di Grand Hotel in Italia assolutamente inedita visto che, la rivisitazione che la Rai aveva fatto, era solo della prima stagione della serie spagnola.