Su Rai 1 arriva Morgane-Detective Geniale la serie tv da record di ascolti: la trama

E’ arrivato a quanto pare il momento di regalare una serie tv diversa al pubblico di Rai 1. E si pesca tra i grandi success internazionali. Sta per debuttare su Rai 1 la serie Morgane-Detective Geniale, una serie tv che ha lasciato il segno nei paesi in cui è andata in onda. Non sappiamo ancora quando andrà in onda, in questi giorni infatti stiamo vedendo solo il promo con la scritta “prossimamente” senza altre indicazioni precise. Dopo aver battuto tutti i record in Francia su TFI con una media di oltre 9,5 milioni di spettatori, HPI – Haut Potentiel Intellectuel, nel titolo originale, è la terza serie più vista di sempre su questa rete francese. E Rai 1 spera di conquistare almeno una buona fetta di pubblico, con una proposta fresca e divertente. La protagonista di Morgane-Detective Geniale è proprio questa professionista trentenne che ha una vita piuttosto complicata: ha tre figli, avuto da due uomini diversi ma soprattutto un quoziente intellettivo altissimo. Morgane è interpretata in questa serie da Audrey Fleurot, celebre per la sua partecipazione alla commedia Quasi Amici (Intouchables).

La serie, che ha portato a casa ascolti record in Francia, come detto in precedenza, è andata in onda nella primavera del 2021. Sono otto gli episodi della prima stagione con una durata di 52 minuti ciascuno, immaginiamo quindi che si andrà in onda con due episodi per serata, quattro puntate quindi.

Non ci resta che scoprire altre anticipazioni su questa serie tv che arriverà presto su Rai 1 in prima serata.

Morgane-Detective Geniale prossimamente su Rai 1: la trama della nuova serie francese

Iniziamo con delle anticipazioni del primo episodio della serie. Il DIPJ di Lille sta indagando sull’assassino di Antoine Levasseur, trovato morto nella sua abitazione. Jeanne, sua moglie, è scomparsa ed è la principale sospettata secondo gli investigatori. Per Morgane, tutto inizia una notte mentre lavora in una stazione di Polizia, la donna non resiste all’istinto di riordinare tutti gli elementi di un’indagine sulla quale la stessa Polizia stava lavorando. Quando i poliziotti tornano il giorno dopo si rendono conto che il lavoro realizzato da Morgane ha facilitato loro il compito per la ricerca del sospettato.

Ed è per questo che viene quindi coinvolta anche nelle indagini. Morgane Alvaro, assistente del commissariato, con un QI di 160, è però convinta che Jeanne non c’entri niente. Il comandante Karadec è quindi obbligato a collaborare con l’Alvaro, alla quale il commissario Hazan offre un posto di consulente. E inizia così una nuova vita per questa giovanissima consulente che, oltre ad avere un Q.I. altissimo, ha una vita molto complicata: ha tre figli piccoli avuti da due uomini diversi…

Nel secondo episodio della serie, Benjamin Winckler viene trovato morto, annegato nella vasca da bagno di una stanza d’albergo . Sembra che l’uomo, prima di morire, non abbia ricevuto la visita di una sola persona, a lui legata. Gli investigatori scoprono che la vittima ha impersonato un altro uomo vivo. Parallelamente, Morgane accetta l’incarico di consulente, ma lo farà solo se si potrà ritornare a lavorare sull’inchiesta della scomparsa del suo ex fidanzato Romain. Morgane vuole lavorare insieme alla polizia per cercare il suo ex, scomparso nel nulla 15 anni prima.

Morgane-Detective Geniale quando andrà in onda?

Al momento su Rai 1 stiamo vedendo solo il promo della nuova serie tv, non sappiamo ancora quando andrà in onda ma vi terremo informati.